Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che confisca e mette sotto gestione controllata temporanea gli asset di diverse società internazionali, tra cui Nestlè, Auchan e Lemana Pro (ex Leroy Merlin). La gestione temporanea va dunque alla società per azioni russa LEV Management. Il provvedimento è stato motivato dal fatto che queste aziende rappresentano "paesi ostili" che sostengono l'Ucraina (IL LIVEBLOG SULLA GUERRA). "Naturalmente, uno dei fattori presi in considerazione nel prendere questa decisione è stato il fatto che si tratta di paesi ostili, attualmente i più attivamente coinvolti nelle operazioni militari contro il nostro Paese", ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

L'attività di Nestlè e Auchan in Russia

Dall'inizio dell'offensiva russa in Ucraina nel febbraio 2022 e dall'adozione delle prime sanzioni economiche da parte dei Paesi occidentali, numerose multinazionali hanno lasciato la Russia, mentre altre vi hanno sospeso le attività o sono state trasferite a società russe. Nestlè e Auchan non hanno abbandonato il mercato russo ma hanno modificato le proprie attività. Secondo l'Istituto della Scuola di Economia di Kiev citata dai media ucraini, Nestlè ha sospeso diversi marchi chiave, tra cui KitKat, ha interrotto la pubblicità e ha bloccato gli investimenti di capitale in Russia. La francese Auchan, nota per i suoi supermercati in tutta Europa, ha posto la sua filiale russa sotto gestione locale nel 2023, considerandola un servizio civile essenziale e rifiutandosi di andarsene.