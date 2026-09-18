Ucraina, prime sanzioni di Trump a Mosca, ira del Cremlino. LIVE

Sono aperte da stamattina e per tre giorni in Russia le urne per eleggere la nuova Duma di Stato. Al voto parteciperanno anche i residenti di quattro nuove regioni russe. Il voto determinerà la distribuzione di 20.700 seggi parlamentari e delle cariche direttive. Si prevede che Russia Unita di Vladimir Putin consoliderà il suo controllo sul parlamento, che detiene da 23 anni, affiancata da una manciata di partiti di opposizione nominali che votano regolarmente con il Cremlino sulle questioni più importanti. I risultati delle votazioni sono attesi dopo la chiusura dei seggi, domenica. Nonostante la prevedibilità dell'esito, le prime elezioni della Duma dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina nel 2022 si svolgono sullo sfondo di una guerra che, un tempo lontana per molti russi, si insinua sempre più nella vita quotidiana. Durante l'estate, sciami di droni ucraini hanno colpito raffinerie petrolifere, fabbriche e centri logistici in tutta la Federazione, mentre i sondaggi hanno evidenziato una crescente ansia per l'andamento dei combattimenti e per ciò che potrebbe ancora accadere. In tale contesto, il Cremlino ha ulteriormente rafforzato la sua presa. Il mese scorso, le autorità hanno escluso Yabloko , il partito liberale pacifista, dalle elezioni, eliminando l'unica forza politica rimasta in Russia che contestava apertamente l'invasione dell'Ucraina. Restano quindi una manciata di altri partiti, dai comunisti ai liberaldemocratici di estrema destra, che insieme formano quella che in Russia è conosciuta come "opposizione sistemica": gruppi autorizzati a criticare le autorità marginalmente, ma che si allineano con Russia Unita sulle questioni importanti per il Cremlino.