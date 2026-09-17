Ucraina, almeno 12 feriti in attacchi russi su Kiev. LIVE

Nella notte la Russia ha lanciato un attacco con droni e missili contro Kiev, danneggiando una struttura scolastica e ferendo almeno 12 persone nella capitale ucraina. I servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati in Usa e nei Paesi Ue che sostengono l'Ucraina almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'Fbi
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Nella notte la Russia ha lanciato un attacco con droni e missili contro Kiev, danneggiando una struttura scolastica e ferendo almeno 12 persone nella capitale ucraina. I servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati in Usa e nei Paesi Ue che sostengono l'Ucraina almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'Fbi. Incriminate cinque persone, attualmente latitanti. "Finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse", la replica del Cremlino. Putin intanto chiama i russi alle urne in vista delle elezioni per il rinnovo della Duma nel weekend: "I cittadini sanno per cosa stiamo combattendo, nessuno riuscirà a dividerci".
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Ucraina, drone di Kiev uccide comandante russo appena decorato
Le forze ucraine specializzate in droni hanno ucciso un generale russo che era stato appena insignito del titolo di Eroe della Russia. Il generale Anton Grunis è morto sabato nell'Ucraina orientale. "Il generale Grunis è stato eliminato il 12 settembre", ha dichiarato il comandante ucraino delle forze droni Robert Brovdi, aggiungendo che il generale è il settimo comandante militare russo ucciso dai suoi droni. Un altro comandante russo, Apti Alaudinov, ha confermato la morte di Grunis.
Russia, prime elezioni Duma da guerra in Ucraina: partiti candidati
La Russia è chiamata a votare per rinnovare la Duma di Stato, la camera bassa del Parlamento: le elezioni si terranno dal 18 al 20 settembre. In ballo ci sono i seggi di 450 deputati. L’unico partito apertamente contrario alla guerra contro Kiev, Yabloko, è stato escluso da questa tornata elettorale, come deciso dalla Corte Suprema sulla base di una richiesta del partito di ispirazione nazionalista Rodina. Saranno le prime elezioni parlamentari dall’invasione dell’Ucraina, mentre nel Paese si fanno più forti i malumori causati dalla guerra che ormai va avanti dal 24 febbraio 2022, a partire dai rincari e dal numero di morti sia tra i militari che tra i civili deceduti negli attacchi di Kiev. Anche per questo, Putin ha apertamente collegato l'esito del voto al supporto al conflitto.
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India: "Restiamo impegnati per sicurezza energetica nostra popolazione"
"L'India resta fermamente impegnata a garantire la sicurezza energetica per la sua popolazione di 1,4 miliardi di persone. Continuerà a farlo attraverso la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e sulla base delle dinamiche di mercato in evoluzione". Così il ministero degli Esteri indiano ha commentato l'approvazione della proposta di legge sulle sanzioni contro Russia e Iran da parte del Congresso Usa. La proposta, che per diventare legge deve essere firmata da Donald Trump, prevede che il presidente Usa possa imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, quindi anche a Cina e India.
Almeno 12 feriti negli attacchi a Kiev, edificio residenziale colpito a Odessa
Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha reso noto che almeno 12 persone sono rimaste ferite in un attacco russo sulla capitale ucraina, tra cui due bambini di 10 e 12 anni. Secondo quanto riferito, nove dei feriti sono stati ricoverati in ospedale. Klitschko ha precisato che un attacco combinato di missili e droni ha colpito diverse zone di Kiev, causando danni a un edificio residenziale, magazzini, uffici e altre strutture. Nel frattempo, le autorità ucraine hanno segnalato il ferimento di tre persone, tra cui un bambino, in un attacco russo contro un edificio residenziale di 19 piani a Odessa, sulla costa del Mar Nero.
Attacco con droni sulla Russia, raffineria in fiamme
Un impianto di raffinazione del petrolio nella regione di Yaroslavl, nella Russia centrale, è stato danneggiato durante un attacco di droni. Lo ha reso noto il governatore Mikhail Yevrayev. "Oggi è stato respinto un massiccio attacco di droni nemici. Sono stati abbattuti 65 droni. Non si registrano vittime né feriti", ha dichiarato. "Una raffineria di petrolio è rimasta danneggiata. Sono in corso le operazioni di spegnimento dell'incendio". La caduta di frammenti di droni ha inoltre mandato in frantumi le finestre di diversi condomini e danneggiato alcune automobili. Al momento, nella regione non è in vigore alcun allarme droni.
Ucraina: Congresso Usa vota pacchetto sanzioni contro Russia
Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato un ampio pacchetto di sanzioni contro la Russia. Il pacchetto intende mettere sotto pressione Mosca per la guerra in Ucraina, trasmettendo il provvedimento al presidente Donald Trump dopo mesi di ritardi. La Camera dei rappresentanti, a guida repubblicana, ha approvato il pacchetto con 262 voti favorevoli e 159 contrari, dando cosi' il via libera definitivo del Congresso all'iniziativa legislativa statunitense piu' significativa contro la Russia dal ritorno di Trump alla presidenza.
Ucraina, almeno 12 feriti in attacchi russi su Kiev
Nella notte la Russia ha lanciato un attacco con droni e missili contro Kiev, danneggiando una struttura scolastica e ferendo almeno 12 persone nella capitale ucraina. Lo hanno riferito le autorita', scrive il Kyiv Independent. L'attacco russo e' ripreso quando missili balistici hanno preso di mira la capitale ucraina, intorno alle 2:13 ora locale, provocando "due forti esplosioni in rapida successione, seguite da un'altra dopo circa un minuto", ha dichiarato Chris York, responsabile della sezione dedicata al conflitto. Altre otto esplosioni, "una dopo l'altra", hanno scosso la citta' intorno alle 2:21, ha aggiunto. E' stato diramato un allarme aereo in gran parte dell'Ucraina, compresa, per un breve periodo, la regione di Leopoli (nell'estremo ovest del Paese). Il sindaco di Kiev ha riferito che almeno 12 persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini; almeno nove dei feriti hanno necessitato di cure ospedaliere. In precedenza, un piccolo incendio era divampato in una struttura scolastica di Kiev a seguito di un attacco russo; il rogo e' stato spento dai soccorritori.