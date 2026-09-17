Ucraina, almeno 12 feriti in attacchi russi su Kiev. LIVE

Nella notte la Russia ha lanciato un attacco con droni e missili contro Kiev, danneggiando una struttura scolastica e ferendo almeno 12 persone nella capitale ucraina. Lo hanno riferito le autorita', scrive il Kyiv Independent. L'attacco russo e' ripreso quando missili balistici hanno preso di mira la capitale ucraina, intorno alle 2:13 ora locale, provocando "due forti esplosioni in rapida successione, seguite da un'altra dopo circa un minuto", ha dichiarato Chris York, responsabile della sezione dedicata al conflitto. Altre otto esplosioni, "una dopo l'altra", hanno scosso la citta' intorno alle 2:21, ha aggiunto. E' stato diramato un allarme aereo in gran parte dell'Ucraina, compresa, per un breve periodo, la regione di Leopoli (nell'estremo ovest del Paese). Il sindaco di Kiev ha riferito che almeno 12 persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini; almeno nove dei feriti hanno necessitato di cure ospedaliere. In precedenza, un piccolo incendio era divampato in una struttura scolastica di Kiev a seguito di un attacco russo; il rogo e' stato spento dai soccorritori.