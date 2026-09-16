Gli Houthi hanno smentito di aver lanciato un drone contro la citta' santa della Mecca, definendo "una menzogna" l'accusa mossa dalla coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita. "E' stata superata una linea rossa" ha avvertito Riad, annunciando la coalizione a guida saudita "adotterà le misure necessarie" contro i ribelli yemeniti. Intanto la Camera Usa ha approvato un provvedimento che impone a Trump di mettere fine alla guerra in Iran o richiedere l'autorizzazione del Congresso