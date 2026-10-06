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epa13284889 High school students and members of education unions gather at Place de la Republique during a national day of protests over school conditions, in Paris, France, 06 October 2026. A wave of protests sweeps across France against severe teacher shortages, overcrowded classrooms, a lack of resources, and poor learning conditions ahead of upcoming national budget decisions. EPA/MOHAMMED BADRA

Francia, ancora proteste degli studenti: tensione nelle città. FOTO

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Oltre al corteo di Place de la République a Parigi, partito alle 14, da questa mattina hanno manifestato già 86mila persone secondo il ministero dell’Interno. Lecornu: "Lezioni nei licei sospese fino a fine settimana"

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