Francia, protesta degli studenti: decine di migliaia attesi a Parigi

Come detto, i motivi che hanno scatenato le proteste sono relative, secondo insegnanti ma soprattuto studenti, ad una grave emergenza strutturale ed organizzativa della scuola. Parlando con Euronews, Jean-Rémi Girard, insegnante e presidente del Sindacato nazionale autonomo dei licei e dei collegi (SNALC), ha sottolineato i rischi di una politicizzazione delle proteste. "Dobbiamo essere molto prudenti e non trasformare ciò che sta accadendo in uno strumento politico, perché è molto pericoloso. Siamo noi a essere sul campo e abbiamo bisogno di essere tutelati e protetti. È già abbastanza difficile reclutare personale, vista la scarsa attrattiva della nostra professione. Se in più non siamo protetti, sarà ancora più difficile trovare insegnanti negli anni a venire" ha detto spiegato.