Eisenkot è figlio di immigrati marocchini. È nato il 19 maggio 1960, a Tiberiade, in Israele, poi è cresciuto a Eliat. Suo padre lavorava nelle vicine miniere di rame di Timna, mentre sua madre restava a casa a crescere i cinque figli. Fin da giovane Eisenkot ha seguito la carriera militare: nel 1978 si è arruolato nell'esercito israeliano, poi ha scalato posizioni fino a diventare capo delle Forze armate fra il 2015 e il 2019.

Dopo gli attacchi di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023 è entrato a far parte del Consiglio di guerra, ma se ne è andato in disaccordo con il premier Netanyahu soprattutto per come è stata gestita la crisi degli ostaggi.

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Eisenkot - ©Ansa