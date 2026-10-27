La tensione del governo per le elezioni è sfociata nella valanga di post pubblicati sui social da Netanyahu che, come già fatto nel 2022, ha lanciato l'allarme: "Stanno cercando di rubarci le elezioni. Affluenza alle urne superiore alla norma nelle roccaforti della sinistra. Si tratta di una scelta tra la destra e la Palestina. Elettori di destra, è un'emergenza! Andate subito a votare per il Likud!”, ha scritto. Poi ha citato l'arresto di tre membri del partito arabo Ra'am che avevano buste con contanti per influenzare il voto. E ancora: "Siete avvertiti: l'affluenza tra gli elettori arabi al Sud è enormemente più alta di quella degli ebrei, dovete andare a votare! Portare la nonna, la zia, il vicino, niente mare o barbecue oggi", ha aggiunto. Il Likud ha quindi chiesto un prolungamento dell’orario di voto, ma la Commissione elettorale ha respinto la petizione.