Chi è Benjamin Netanyahu, la storia del primo ministro israeliano

Introduzione

Nato a Tel Aviv il 21 ottobre 1949, Benjamin "Bibi" Netanyahu è il primo ministro rimasto più a lungo in carica nella storia di Israele. Personaggio controverso, pur ricevendo critiche sia in patria sia all'estero, il leader del Likud - partito della destra nazionalista - è riuscito quasi sempre a garantirsi una maggioranza per governare.