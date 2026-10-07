Nelle ore successiva all'attacco, emerge anche un altro fronte: quello dei rapimenti. Hamas ha preso in ostaggio alcuni dei sopravvissuti e li ha portati a Gaza durante la sua fuga dopo il massacro. In totale 253 israeliani e cittadini stranieri, vivi o morti (tra cui anche bambini e anziani) sono stati rapiti e portati nella Striscia. Oltre cento di loro hanno fatto ritorno in Israele, la stragrande maggioranza nell'ambito di accordi sugli ostaggi siglati tra Israele e Hamas nei mesi e negli anni successivi.





Le manifestazioni in Israele per gli ostaggi - ©Ansa