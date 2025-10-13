Tregua Israele-Hamas, rilasciati ostaggi. Meloni: "Giornata storica"

"Dopo tanti anni di guerre incessanti e pericoli senza fine, oggi il cielo è sereno, le armi tacciono, le sirene non suonano più e il sole sorge su una Terra Santa finalmente in pace. È l'alba storica di un nuovo Medio Oriente", si legge nel discorso che il presidente Usa Donald Trump terrà alla Knesset e rivelato dalla Casa Bianca. "Israele ha vinto tutto ciò che si poteva ottenere con la forza delle armi. Ora è il momento di trasformare queste vittorie contro i terroristi sul campo di battaglia nel premio finale: pace e prosperità per l'intero Medio Oriente", si legge. "Abbiamo costruito industrie insieme, abbiamo fatto scoperte insieme, abbiamo affrontato il male insieme, abbiamo combattuto insieme la guerra e, forse la cosa più bella di tutte, abbiamo fatto la pace insieme. E questa settimana, contro ogni previsione, abbiamo fatto l'impossibile e riportato a casa i nostri ostaggi", conclude

Per approfondire: Tregua Gaza, Trump in visita in Israele. Poi vertice in Egitto per la firma dell'accordo