Guerra Ucraina, nuovi missili ipersonici russi in Bielorussia

Putin in un incontro del dicembre 2024 con la sua controparte bielorussa, Alexander Lukashenko, aveva detto che l'Oreshnik sarebbe stato posizionato in Bielorussia nella seconda metà del 2025 come parte di una strategia rivista in cui Mosca prevede la dislocazione di armi nucleari fuori dal suo territorio per la prima volta dalla Guerra Fredda. Lukashenko la scorsa settimana ha detto che i primi missili erano stati schierati senza menzionare una posizione. Ma ha aggiunto che fino a 10 Oreshnik saranno stanziati nel Paese. I ricercatori americani hanno valutato che il sito è abbastanza grande da ospitare solo tre lanciatori e che altri potrebbero essere dislocati in un'altra posizione.

