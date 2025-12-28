Guerra Ucraina, nuovi missili ipersonici russi in Bielorussia

Guerra Ucraina, la Russia starebbe posizionando nuovi missili ipersonici in BielorussiaMondo
Introduzione
Secondo quanto riporta la Reuters, due ricercatori statunitensi hanno scoperto, studiando le immagini satellitari, che Mosca sta probabilmente installando nuovi missili balistici ipersonici a capacità nucleare in un'ex base aerea nella Bielorussia orientale. Uno sviluppo che potrebbe rafforzare la capacità russa di colpire l’Europa. La valutazione dei ricercatori è sostanzialmente in linea con le scoperte dell'intelligence statunitense.
Quello che devi sapere
La minaccia russa
Il presidente russo Vladimir Putin ha chiarito la sua intenzione di piazzare missili Oreshnik a medio raggio, con una portata stimata fino a 3.400 miglia (5.500 km), in Bielorussia, ma la posizione esatta non è mai stata precedentemente riportata. Il dispiegamento dell’Oreshnik, spiega il focus di Reuters, sottolineerebbe la crescente strategia del Cremlino di utilizzare la minaccia delle armi nucleari e allo stesso tempo il tentativo di scoraggiare i membri della Nato dal fornire a Kiev armi che possano colpire in profondità all'interno della Russia, hanno detto alcuni esperti.
“Risposta ad azioni aggressive dell’Occidente”
L'agenzia di stampa statale Belta ha citato mercoledì il ministro della Difesa Viktor Khrenin dicendo che lo schieramento dell'Oreshnik non avrebbe alterato l'equilibrio di potere in Europa ed è stata "la nostra risposta" alle "azioni aggressive" dell’Occidente. Invece le ambasciate russe e bielorusse a Washington non hanno voluto rilasciare commenti alla Reuters, così come la Casa Bianca e la Cia.
La scoperta dei ricercatori
I ricercatori Jeffrey Lewis del Middlebury Institute of International Studies, in California, e Decker Eveleth dell'organizzazione di ricerca e analisi CNA in Virginia, hanno spiegato di aver basato la loro scoperta grazie alle immagini di Planet Labs, una società di satelliti commerciali, che hanno mostrato caratteristiche coerenti con una base missilistica strategica russa. I due ricercatori si sono detti sicuri al 90% che le piattaforme di lancio degli Oreshnik sarebbero dislocati nell'ex base aerea vicino a Krichev, circa 190 miglia (307 km) a est della capitale bielorussa Minsk, e a 300 miglia (478 km) a sud-ovest di Mosca.
I motivi della mossa
Mosca ha testato un Oreshnik armato convenzionalmente contro un bersaglio in Ucraina nel novembre 2024. Putin ha dichiarato che è impossibile intercettarlo a causa della sua velocità che sarebbe superiore a Mach 10. Reuters ha chiesto un parere a John Foreman, esperto della Chatham House che ha servito come addetto alla difesa britannica a Mosca e Kiev. Secondo lui, Putin prevede di schierare l'arma "in Bielorussia per estendere ulteriormente la sua portata in Europa” e vedere la mossa anche come reazione al previsto dispiegamento in Germania il prossimo anno da parte degli Stati Uniti di missili convenzionali che includono l'ipersonico Dark Eagle a medio raggio.
I missili in Bielorussia
Putin in un incontro del dicembre 2024 con la sua controparte bielorussa, Alexander Lukashenko, aveva detto che l'Oreshnik sarebbe stato posizionato in Bielorussia nella seconda metà del 2025 come parte di una strategia rivista in cui Mosca prevede la dislocazione di armi nucleari fuori dal suo territorio per la prima volta dalla Guerra Fredda. Lukashenko la scorsa settimana ha detto che i primi missili erano stati schierati senza menzionare una posizione. Ma ha aggiunto che fino a 10 Oreshnik saranno stanziati nel Paese. I ricercatori americani hanno valutato che il sito è abbastanza grande da ospitare solo tre lanciatori e che altri potrebbero essere dislocati in un'altra posizione.
Progetto affrettato
I ricercatori americani citati da Reuters hanno detto che l’analisi delle immagini di Planet Labs hanno rivelato un progetto di costruzione frettoloso iniziato tra il 4 e il 12 agosto e ha mostrato caratteristiche coerenti con quelle di una base missilistica strategica russa. Si noterebbe un "punto di trasferimento ferroviario di livello militare”, quindi i missili, i loro lanciatori mobili e altri componenti potrebbero essere stati consegnati in treno.
