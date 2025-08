Russia, Putin pronto a schierare i nuovi missili Oreshnik: cosa sono

Non solo Oreshnik: in questi giorni si parla di sottomarini, dopo la decisione del presidente americano Donald Trump di inviarne due in risposta alle minacce dell'ex presidente russo Dmitry Medvedev. Mentre il Cremlino è di fatto rimasto in silenzio alla decisione del tycoon, da Mosca hanno reagito solo un paio di deputati, che hanno minimizzato le conseguenze della scelta di Trump. "Questo non rappresenta una minaccia per la sicurezza russa", ha dichiarato uno di loro, l'ex generale Leonid Ivlev. La Russia, gli ha fato eco un altro parlamentare, Viktor Vodolatsky, "dispone di sottomarini nucleari molto più numerosi e meglio equipaggiati negli oceani rispetto a quelli statunitensi".

Per approfondire: Guerra in Ucraina: lo speciale con foto, video e tutte le notizie