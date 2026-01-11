Intanto, è emerso che nel passato dei proprietari del locale ci sono due indagini nel Vallese: una penale nel 2020 su fondi Covid e una dell'ispettorato del lavoro nel 2022. Secondo quanto riportato da Le Matin Dimanche e la SonntagsZeitung, i due avevano ottenuto 75.500 euro di prestito Covid, il 10% circa del fatturato della loro società e ne avevano poi utilizzati 33mila per acquistare una Maserati, successivamente venduta al padre di Jacques. È finita in un non luogo a procedere perché hanno dimostrato che l'auto non era di loro proprietà ma era nei conti di Le Constellation. Nel 2022 invece è intervenuto l'ispettorato del lavoro dopo segnalazioni da dipendenti francesi di irregolarità come "orari di lavoro non rispettati, lavoro notturno non pagato, riposi non rispettati" ha riferito una persona a conoscenza del dossier.

