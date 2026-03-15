Introduzione

La base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita mezzi e militari americani e italiani, è stata attaccata questa mattina da un drone che ha colpito un capannone dove si trovava un velivolo a pilotaggio remoto della task force air italiana che è stato distrutto (TUTTE LE NEWS LIVE). Al momento dell'attacco tutto il personale era in sicurezza e non è stato coinvolto, come ha riferito lo Stato Maggiore della Difesa.

Si tratta del terzo attacco in pochi giorni. Tajani: "Non ci facciamo intimorire". Ecco cosa sappiamo fino ad ora.