Iran, pugno duro del regime di Teheran contro oppositori: cosa sapere

Intanto Reza Pahlavi, il figlio in esilio dell'ultimo Scià, ha ribadito di essere pronto a guidare il Paese "non appena la Repubblica Islamica cadrà" e che è al lavoro per selezionare persone residenti sia in Iran sia all'estero che faranno parte di un "sistema di transizione" sotto la sua guida. Per il regime iraniano il ricordo della monarchia non è soltanto un capitolo del passato, ma anche un simbolo che potrebbe alimentare l'opposizione interna e la mobilitazione della diaspora.