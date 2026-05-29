Giornata internazionale dei Peacekeeper, che cos'è e come si celebra

Attualmente, spiega ancora l’Onu, sono più di 110mila i soldati, poliziotti e personale civile impiegato in un totale di 14 missioni di Peacekeeping. Si tratta di una riduzione sia nel numero del personale sia nel numero di missioni in corso, anche grazie all’espansione delle transazioni pacifiche e la ricostituzione di entità statali funzionanti in diverse aree del mondo. Tuttavia questo non indica che le sfide che le Nazioni Unite si trovano ad affrontare siano in diminuzione: infatti “la comparsa di nuovi conflitti si sta diffondendo al di là dei confini locali e regionali, segnalando che il bisogno di missioni sul campo rimarrà alto e il Peacekeeping continuerà a essere uno dei più complessi compiti svolti dall’Onu”.