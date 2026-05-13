"Le vittime delle atrocità commesse il 7 ottobre meritano giustizia", ha affermato Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ma ciò "non può essere ottenuto attraverso processi che non rispettano gli standard internazionali". Il timore dell’Onu è che il tribunale possa ammettere prove ottenute sotto costrizione, in violazione del diritto internazionale

L’Onu ha chiesto a Israele l’abrogazione della legge dalla Knesset israeliana sull'istituzione di un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati di legami con gli attentati del 7 ottobre 2023. La richiesta arriva dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk: "Le vittime delle atrocità commesse il 7 ottobre meritano giustizia", ha sottolineato il funzionario delle Nazioni Unite, ma ciò "non può essere ottenuto attraverso processi che non rispettano gli standard internazionali".

I timori dell’Onu

Per l’Alto Commissario, "la pena di morte obbligatoria è spaventosa e rischia di causare un irreversibile errore giudiziario per i palestinesi condannati in base a tale legge. La sua applicazione ai residenti dei territori palestinesi occupati viola le garanzie di un giusto processo chiare e inequivocabili contenute nel diritto internazionale umanitario e costituirebbe quindi un crimine di guerra". Inoltre, da parte dell’Onu vi sono serie preoccupazioni che il tribunale possa ammettere prove ottenute sotto costrizione, in violazione del diritto internazionale.