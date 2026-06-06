Kate e William alle nozze reali dell'anno: si sposa il figlio della principessa Anna. FOTO
Famiglia reale quasi al completo in occasione del matrimonio tra Peter Phillips e l'infermiera del Servizio sanitario Nazionale Harriet Sperling. Entrambi sono al loro secondo 'sì'. Dopo una cerimonia privata nella chiesa di All Saints a Kemble, vicino a Cirencester, nel Gloucestershire, i festeggiamenti previsti nella tenuta privata della principessa Anna
- Nozze reali in casa Windsor, recentemente al centro più di scandali che di notizie di cronaca rosa.
- Si sono sposati Peter Phillips, il figlio della principessa Anna e nipote di Re Carlo, e l'infermiera del Sistema sanitario Nazionale Harriet Sperling. Entrambi sono al loro secondo 'sì'
- Peter Phillips e Harriet Sperling lasciano la chiesa di All Saints a Kemble, in Inghilterra, dopo il loro matrimonio reale, accompagnati dalle damigelle d'onore Georgina Sperling, Savannah Phillips e Isla Phillips.
- Dopo una cerimonia privata nella chiesa di All Saints a Kemble, vicino a Cirencester, nel Gloucestershire, i festeggiamenti si sono spostati nella tenuta privata della principessa Anna, Gatcombe Park, per un ricevimento più informale
- Il matrimonio è stato un evento relativamente intimo, senza la presenza di leader mondiali o dignitari internazionali. Spicca la presenza di Carlo III e della regina Camilla, avvistati anche il principe e la principessa del Galles.
- Tra i presenti la sorella di Peter, Zara Tindall, insieme a suo marito Mike, ex campione di rugby.
- Presenti alla cerimonia anche Edoardo Mapelli Mozzi, Jack Brooksbank, la Principessa Beatrice e la principessa Eugenia di York
- Tra gli assenti di rilievo invece il principe Harry e Meghan Markle, e ovviamente, la 'pecora nera' della famiglia, il principe Andrea
- Figlio della principessa Anna e del capitano Mark Phillips, il 48enne Peter è 19esimo in linea di successione al trono britannico
- Il matrimonio cade lo stesso giorno del Derby di Epsom, per cui si prevede che il Re e la Regina si precipiteranno dalla cerimonia all'ippodromo, pronti ad assistere all'evento clou della stagione ippica e a premiare il vincitore