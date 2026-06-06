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Kate e William alle nozze reali dell'anno: si sposa il figlio della principessa Anna. FOTO

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Famiglia reale quasi al completo in occasione del matrimonio tra Peter Phillips e l'infermiera del Servizio sanitario Nazionale Harriet Sperling. Entrambi sono al loro secondo 'sì'. Dopo una cerimonia privata nella chiesa di All Saints a Kemble, vicino a Cirencester, nel Gloucestershire, i festeggiamenti previsti nella tenuta privata della principessa Anna

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