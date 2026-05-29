Drone russo in Romania, von der Leyen: Mosca sconsiderata. Rutte: difenderemo Paesi NatoMondo
Introduzione
È unanime la condanna della comunità internazionale a seguito dello schianto di un drone russo su un edificio in Romania che ha portato al ferimento di due persone (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Il drone è caduto su un palazzo residenziale e, a seguito dell'impatto, si sarebbe verificata un'esplosione che avrebbe provocato un incendio in un appartamento al decimo piano. La Nato ha immediatamente condannato l'accaduto, definendo la Russia "sconsiderata". Da parte sua, il ministero della Difesa romeno ha definito l'incursione, con la relativa violazione dello spazio aereo, "una grave e irresponsabile escalation".
Quello che devi sapere
La Nato: "Mosca sconsiderata, rafforzeremo nostre difese"
La Nato ha fermamente condannato la "sconsideratezza" di Mosca, confermando che il palazzo in Romania è stato colpito da un drone durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicino al confine. "La Nato continuerà a rafforzare le nostre difese contro tutte le minacce, compresi i droni", ha dichiarato la portavoce Allison Hart sui social media, aggiungendo che il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, è in contatto con le autorità rumene.
Rutte sente Dan: pronti a difendere ogni centimetro di territorio Nato
Lo stesso segretario generale della Nato ha sentito il presidente della Romania, Nicusor Dan. "Gli ho assicurato la piena solidarietà della Nato ed espresso vicinanza alle persone ferite nell'incidente. Ho ribadito che la Nato è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato", ha riferito Rutte su X. "Continueremo a rafforzare la nostra prontezza operativa per scoraggiare e contrastare qualsiasi minaccia, comprese quelle rappresentate dai droni", ha sottolineato, ribadendo che "il comportamento irresponsabile della Russia rappresenta un pericolo per tutti noi".
Von der Leyen: "Mosca ha oltrepassato un altro limite"
Dura anche la condanna della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite", ha scritto su X. "Un'incursione di droni russi ha colpito un'area densamente popolata in Romania, ferendo dei civili. Su territorio dell'Ue. Siamo pienamente solidali con la Romania e il suo popolo". "Mentre continuiamo a rafforzare la nostra sicurezza e la nostra capacità di deterrenza, soprattutto al confine orientale, continueremo ad aumentare la pressione sulla Russia", ha aggiunto von der Leyen. "Stiamo preparando un 21esimo pacchetto di sanzioni".
Kallas: "Mosca non può violare lo spazio aereo europeo impunemente"
Per l'Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, "l'incidente del drone russo precipitato sugli appartamenti a Galați è stato una palese e grave violazione della sovranità della Romania e dello spazio aereo europeo. La Russia ha smesso da tempo di rispettare i confini. A Mosca non può essere permesso di violare lo spazio aereo europeo impunemente". Kallas ha riferito di aver sentito la ministra degli esteri romena Toiu Oana "per trasmettere la piena solidarietà dell'Ue". "I ministri degli Esteri dell'Ue ieri si sono impegnati a intensificare la pressione sulla Russia, aumentare il sostegno all'Ucraina e investire nella prontezza difensiva dell'Europa stessa", ha aggiunto.
Costa: "Da Mosca escalation sconsiderata e irresponsabile, Ue è unita"
"Esprimiamo piena solidarietà e sostegno alla Romania in seguito allo schianto di un drone russo su un edificio residenziale a Galați, che ha causato il ferimento di alcuni civili. L'escalation della Russia sul territorio dell'Ue è sconsiderata e irresponsabile". A scriverlo su X è stato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. "Condanno con la massima fermezza questa violazione dello spazio aereo nazionale della Romania e del diritto internazionale. L'Ue è unita nell'intensificare la pressione sulla Russia attraverso sanzioni e nel rafforzare le capacità di difesa, in particolare lungo il nostro confine orientale".
Crosetto: "Pericolosa e irresponsabile escalation da non tollerarare"
Dal governo italiano la condanna dell'accaduto è arrivata per bocca del ministro della Difesa Guido Crosetto. "Esprimo la più ferma condanna per il drone russo che ha colpito un edificio residenziale nella città di Galați in Romania, provocando due feriti, di cui un minore. Ciò rappresenta una pericolosa e irresponsabile escalation che non può essere tollerata", ha scritto Crosetto su X. "Al vice primo ministro e ministro della Difesa rumeno Radu-Dinel Mirută e a tutto il popolo della Romania va la nostra più profonda solidarietà e vicinanza. Di fronte a queste minacce, la coesione della Nato resta incrollabile: la sicurezza di un membro dell'Alleanza e dell'Unione europea è la sicurezza di tutti noi. Uniti a difesa della pace, della stabilità e del territorio euroatlantico".
Parigi condanna "azione irresponsabile" di Mosca
Anche il ministro degli Esteri francese ha accusato Mosca di aver compiuto un "atto irresponsabile". "Voglio condannare questo atto irresponsabile della Russia", ha dichiarato Jean-Noel Barrot all'emittente France Inter, aggiungendo che il drone ha preso di mira "un Paese dell'Unione Europea e un Paese Nato".