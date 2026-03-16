Iran, come funziona il missile Sejjil: “danzante” e a lunga gittata

Lo Sejjil è uno dei sistemi più avanzati a disposizione degli Ayatollah, che lo avevano già utilizzato durante la guerra dei 12 giorni, nel giugno scorso. Ora, nel conflitto che si è aperto dopo l'attacco di Usa e Israele contro Teheran il 28 febbraio, gli iraniani lo hanno usato nuovamente, lanciandolo verso Israele.

Sviluppato dall'Iran stesso, si tratta di un missile balistico superficie-superficie a medio raggio a due stadi, con separazione della testata, dal peso tra 650 e mille kg, alimentato a propellente solido, con un'autonomia tra i 2.000 e i 2.500 km. Come sottolineato dal Centro per gli studi strategici e internazionali (Csis), il missile è lungo circa 18 metri, ha un diametro di circa 1,25 metri e pesa all'incirca 23.600 chilogrammi. Con la sua gittata il missile può raggiungere facilmente Israele, Arabia Saudita, Turchia e le basi statunitensi in tutto il Medio Oriente.

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