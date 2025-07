Mosca pubblica elenco “russofobi”: ecco chi c’è nella lista

Oltre ai nomi già citati, nella lista si trovano anche la ex Presidente della Repubblica Ellenica Katerina Sakellaropoulou, il ceco Petr Pavel, il polacco Duda e i vertici dell'Ue. Accanto ai nomi sono trascritte le dichiarazioni considerate "esempi di manifestazione di russofobia": ce ne sono alcune del cancelliere tedesco Friedrich Merz, tre del segretario generale della Nato Mark Rutte e ben sette dell'Alto commissario per la politica estera della Ue, Kaja Kallas. Nella lista del 2024, per quanto riguarda gli Stati Uniti, vi erano cinque americani considerati russofobi tra i quali anche l’allora presidente Joe Biden. Con l’aggiornamento del 2025 l’unico americano nella black list è il senatore Lindsey Graham che recentemente, facendo un parallelo con i raid americani sull'Iran, ha ipotizzato che gli Stati Uniti avrebbero potuto bombardare la Russia se Mosca non avesse osservato l'ultimatum di 50 giorni (ora ridotto a 10) imposto dal presidente Donald Trump per fare la pace con l'Ucraina. "Se Putin e gli altri si chiedono cosa succederà al giorno 51, consiglio loro di telefonare all'Ayatollah", ha scritto su X il senatore.