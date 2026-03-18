Droghe, quali vengono consumate di più in Europa? Il rapporto

Ma ecco, dunque, cosa racconta lo studio. Per quanto riguarda l'Mdma il carico complessivo nelle acque reflue è diminuito del 16% tra il 2024 e il 2025 nelle città che hanno fornito dati per entrambi gli anni. Tra le 78 città con informazioni comparabili, il 62% (48 centri) ha registrato una diminuzione delle rilevazioni di Mdma, il 15% (12) una situazione stabile e il 23% (18) un aumento. Il calo è stato significativo nelle città di Germania, Austria e Slovenia, risultando più evidente rispetto a quello osservato solo alcuni anni fa, in particolare nel 2020, quando quasi la metà delle città aveva registrato diminuzioni durante le chiusure dei locali notturni dovute alla pandemia di Covid. Nel 2025 i carichi più elevati di Mdma sono stati rilevati, invece, nelle città di Belgio, Spagna e Paesi Bassi. La sostanza è stata individuata in tutte le città europee tranne una, ovvero Nova Gorica in Slovenia. Tra le località extraeuropee, solo le città della Nuova Zelanda hanno registrato livelli comparabili a quelli delle città europee con i carichi più elevati.

Consumo di droghe - ©Getty