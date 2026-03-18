Secondo quanto riportato da Euronews, però, Mosca starebbe pensando di non attendere l’autunno del 2027 e chiudere immediatamente i rubinetti del gas verso l’Europa. Vladimir Putin, secondo quanto riportato, avrebbe detto che se i Paesi dell’Unione europea "hanno intenzione di bloccarle comunque tra un mese o due, non è meglio fermarsi ora e rivolgersi a quei Paesi che sono partner affidabili e ottenere un punto d'appoggio lì? Ma questa non è una soluzione. In questo caso si tratta, come si suol dire, di pensare ad alta voce". Putin ha detto anche che darà istruzioni al governo di "lavorare su questo tema" insieme alle compagnie energetiche.