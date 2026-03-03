 Guerra in Iran, prezzi gas e luce in aumento: da cosa dipendono i rincari | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sull'attacco in Iran
Arrow-link
Arrow-link
Guerra in Iran, prezzo dell'energia alle stelle

Guerra in Iran, energia alle stelle: da cosa dipendono i prezzi di gas e luce

Economia fotogallery
7 foto
Ipa e SkyTG24

L’attacco sferrato da Usa e Israele nei confronti dell’Iran ha scatenato delle inevitabili ripercussioni sul mercato del petrolio e del gas, schizzato al rialzo di quasi il 40%. Importanti aumenti anche per il petrolio mentre le Borse europee sono scivolate, in alcuni casi anche pesantemente, con un totale di oltre 300 miliardi 'bruciati'. Di questo si è parlato nella puntata di “Numeri”, il programma di Sky TG24, andata in onda il 2 marzo 2026

Economia: Ultime gallery

Dazi Usa, chi ha tratto vantaggio dalla sentenza della Corte Suprema?

Economia

La Corte Suprema americana ha dichiarato illegali alcune delle tariffe decise dal presidente...

8 foto

Dazi Trump, cosa succede dopo lo stop della Corte Suprema

Economia

Con sei giudici a favore e tre contrari, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato i dazi...

10 foto
corte suprema, trump e due grafiche di numeri

Energia, il piano del governo per abbassare il costo delle bollette

Economia

L'esecutivo di Giorgia Meloni vorrebbe intervenire abbassando il costo legato all'ETS. Si tratta...

8 foto

Spid a pagamento, come attivare e usare CIE gratuitamente: la guida

Economia

A 10 anni dal suo lancio, lo Spid è a pagamento a partire dal primo gennaio 2026. Sono molti...

10 foto

Catastrofi naturali, in Italia solo 7% delle case assicurato. E in Ue?

Economia

Lo Stivale è uno dei Paesi europei più fragili dal punto di vista del territorio: un milione e...

7 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Raduni auto marzo, calendario e date: gli eventi in programma

    Auto

    Marzo rappresenta tradizionalmente il passaggio tra la pausa invernale e l’avvio effettivo della...

    Modello 730/2026, ecco come cambiano bonus e detrazioni

    Economia

    Con la pubblicazione del modello 730/2026 e del Provvedimento attuativo dello scorso 27 febbraio...

    Milano - 730 precomplitato e dichiarazione dei redditi

    NoiPA, quando arrivano cedolino e stipendio di marzo? Il calendario

    Economia

    Gli importi con gli stipendi dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni del mese di marzo...