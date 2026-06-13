SpaceX, l'azienda di Elon Musk è sopravvalutata? Cosa dicono i numeri
Il debutto della conglomerata tecnologica dell'imprenditore sudafricano sul Nasdaq ha segnato record storici: la capitalizzazione ha superato i 2mila miliardi di dollari, a fronte di ricavi che nel 2025 si sono fermati a 18 miliardi. Molti gli analisti che si sono chiesti se si sta forse sopravvalutando il suo valore. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri", di Sky TG24, andata in onda il 12 giugno
- Il debutto record di SpaceX sul Nasdaq ha portato la capitalizzazione dell’azienda di Elon Musk a superare i 2mila miliardi di dollari. Gli analisti hanno parlato di una giornata storica, ma al tempo stesso in molti si chiedono se si sta forse sopravvalutando il valore della conglomerata tecnologica dell'imprenditore sudafricano (che intanto diventa il primo trilionario al mondo). Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 12 giugno.
- Il valore di SpaceX, al momento del suo collocamento in Borsa, si aggirava sugli 1,8 migliaia di miliardi. I ricavi sono però “appena” 18 miliardi. Significa che da subito è stata valutata in Borsa 94 volte tanto. Per fare un paragone: un colosso americano come Walmart ha una capitalizzazione di 920 miliardi, ma ne fattura circa 700 miliardi. Lo scarto non è nemmeno paragonabile a quello dell'azienda di Musk.
- L’Ipo di SpaceX (Initial Public Offering – Offerta Pubblica Iniziale) diventa così la più grande della storia, staccando di molto qualsiasi precedente. Stracciato il record di Saudi Aramco, che in fase di quotazione aveva raccolto 25,6 miliardi di dollari.
- Con l’Ipo di SpaceX torna anche in qualche modo a riaccendersi l’interesse per le quotazioni in Borsa a Wall Street, di molto diminuito dopo la pandemia da coronavirus.
- Tenendo conto dei dati del debutto di SpaceX, può sorprendere sapere che nel 2025 l'azienda è andata in perdita: a fronte di 18,7 miliardi di dollari di ricavi, i costi hanno raggiunto i 21,3 miliardi. Cos’è successo? SpaceX si è fusa con un’altra azienda di Musk, xAI (quella a cui fanno capo il programma di intelligenza artificiale Grok e il social X) e questo ha portato i costi a lievitare.
- Dal 2002, anno della sua fondazione, a oggi, il valore di SpaceX è passato da 27 milioni di dollari ai circa 2mila miliardi raggiunti grazie alla quotazione a Wall Street.