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SpaceX, l'azienda di Elon Musk è sopravvalutata? Cosa dicono i numeri

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Il debutto della conglomerata tecnologica dell'imprenditore sudafricano sul Nasdaq ha segnato record storici: la capitalizzazione ha superato i 2mila miliardi di dollari, a fronte di ricavi che nel 2025 si sono fermati a 18 miliardi. Molti gli analisti che si sono chiesti se si sta forse sopravvalutando il suo valore. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri", di Sky TG24, andata in onda il 12 giugno

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