SpaceX sbarcherà oggi al Nasdaq con il ticker Spcx. La società di Musk ha confermato che nella sua Ipo venderà 555 milioni di azioni a 135 dollari l'una: in base a queste cifre, SpaceX raccoglie 75 miliardi di dollari a una valutazione di 1.770 miliardi, diventando l'ipo più grande di sempre. Per mettere le mani sulle azioni della società sono arrivate richieste record sia dagli investitori retail sia dagli investitori istituzionali.

SpaceX, quindi, si appresta ad aprire il suo mondo spaziale a migliaia di investitori che ambiscono a una piccola parte della società. La quotazione del colosso spaziale, spiegano gli esperti, renderà milionari 4.400 dei suoi dipendenti, 400 dei quali guadagneranno più di 100 miliardi di dollari grazie alle azioni ricevute come compenso. Inoltre, la quotazione ha il potenziale per consolidare la ricchezza di Elon Musk e permettergli di tagliare un traguardo storico: il prossimo 28 giugno, quando compirà 55 anni, il patron di Tesla potrebbe già essere il primo “trilionario” della storia.

Gli analisti invitano alla calma

Anche se l’entusiasmo cresce man mano che si avvicina il via libera ufficiale agli scambi, alcuni analisti invitano alla calma: molte altre società, hanno sottolineato, sono sbarcate a Wall Street con aspettative altissime per poi vedere andare in fumo la metà del loro valore nelle settimane successive. Inoltre, hanno sottolineato ancora alcuni esperti, SpaceX ha già visto esplodere la sua valutazione del 2.000% negli ultimi anni, bruciando le tappe. Tuttavia, anche se nel 2025 la società ha dichiarato perdite per 4,9 miliardi di dollari, le banche stanno dicendo ai potenziali investitori che potrebbe raggiungere ricavi per 3.400 miliardi entro il 2040.