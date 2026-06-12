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Times Square, maxi gonfiabile contro Musk e il chatbot Grok

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Un gigantesco gonfiabile raffigurante Elon Musk è comparso a Times Square con messaggi contro SpaceX e Grok, accusato di generare immagini sessualizzate tramite intelligenza artificiale. Gran Bretagna e Canada sono tra i paesi che hanno avviato indagini sull'uso del chatbot sviluppato da xAI per generare contenuti espliciti senza adeguate tutele contro i deepfake non consensuali.

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