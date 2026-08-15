Europei atletica: oro Díaz nel triplo, Stano e Fiorini nella marcia

Nel triplo arriva anche il bronzo di Andrea Dallavalla. Nella gara maschile della mezza maratona di marcia sono arrivati l'argento di Francesco Fortunato e il bronzo per Andrea Cosi, mentre nel femminile l'argento di Alexandrina Mihai. L’evento è in diretta su Sky e in streaming su NOW ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Tripletta di ori per l'Italia agli Europei di atletica a Birmingham. Andy Díaz, in tarda serata, ha centrato nel salto triplo il terzo titolo di giornata per gli azzurri, dopo i successi in mattinata di Massimo Stano, campione olimpico e mondiale, che ha vinto la maratona di marcia maschile in 2:56:49, mentre nel femminile a trionfare era stata Sofia Fiorini. L’evento è in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Diaz-Dallavalle, doppietta a podio nel triplo Un Díaz straordinario domina una gara maschile del salto triplo mai davvero in discussione. Dopo un primo nullo lunghissimo, l'azzurro si ripete con un secondo salto da 8.15, che gli regala il nuovo record italiano e la misura che non sarà più superata da nessun avversario. Secondo posto per il portoghese Pedro Pichardo (17,76). Bronzo per Andrea Dalla Valle in 17,37.

Record per Stano e Fiorini Stano ha chiuso la maratona di marcia stabilendo il nuovo record europeo e il miglior tempo mondiale stagionale, seconda prestazione di sempre. L'azzurro ha preceduto di 8' Lopez (2.56'57"). Più attardato Quinion in 2.59'29" che, particolarmente provato, è stato soccorso dopo il traguardo. Sofia Fiorini ha realizzato il nuovo record del mondo, 3.15'11'', arrivando addirittura a doppiare negli ultimi chilometri quasi tutte le sue avversarie. Tre medaglie nella mezza maratona di marcia Tre medaglie azzurre sono arrivate anche nella mezza maratona di marcia. Nel maschile Francesco Fortunato ha conquistato l'argento, mentre Andrea Cosi si è aggiudicato il bronzo. Nella gara femminile, argento per l’azzurra Alexandrina Mihai in 1.31'04", mentre Antonella Palmisano è arrivata quinta. Delusione per Yeman Crippa, che chiude al quarto posto i 10 mila metri, e per le due staffette 4x100: le azzurre chiudono quarte alle spalle di Gran Bretagna, Svizzera e Polonia. Gli uomini, invece, pagano un infortunio di Filippo Ceccarelli nell'ultima frazione: l'atleta azzurro si contrae e perde il testimone, determinando la squalifica della squadra italiana. Leggi anche Europei atletica leggera, Dariya Derkach oro nel salto triplo