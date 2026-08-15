Europei atletica: oro Díaz nel triplo, Stano e Fiorini nella marcia

Europei atletica, oro Díaz nel triplo. Stano e Fiorini nella maratona di marciaSport
Nel triplo arriva anche il bronzo di Andrea Dallavalla. Nella gara maschile della mezza maratona di marcia sono arrivati l'argento di Francesco Fortunato e il bronzo per Andrea Cosi, mentre nel femminile l'argento di Alexandrina Mihai. L’evento è in diretta su Sky e in streaming su NOW
Tripletta di ori per l'Italia agli Europei di atletica a Birmingham. Andy Díaz, in tarda serata, ha centrato nel salto triplo il terzo titolo di giornata per gli azzurri, dopo i successi in mattinata di Massimo Stano, campione olimpico e mondiale, che ha vinto la maratona di marcia maschile in 2:56:49, mentre nel femminile a trionfare era stata Sofia Fiorini. L’evento è in diretta su Sky e in streaming su NOW.
Diaz-Dallavalle, doppietta a podio nel triplo
Un Díaz straordinario domina una gara maschile del salto triplo mai davvero in discussione. Dopo un primo nullo lunghissimo, l'azzurro si ripete con un secondo salto da 8.15, che gli regala il nuovo record italiano e la misura che non sarà più superata da nessun avversario. Secondo posto per il portoghese Pedro Pichardo (17,76). Bronzo per Andrea Dalla Valle in 17,37.
Record per Stano e Fiorini
Stano ha chiuso la maratona di marcia stabilendo il nuovo record europeo e il miglior tempo mondiale stagionale, seconda prestazione di sempre. L'azzurro ha preceduto di 8' Lopez (2.56'57"). Più attardato Quinion in 2.59'29" che, particolarmente provato, è stato soccorso dopo il traguardo. Sofia Fiorini ha realizzato il nuovo record del mondo, 3.15'11'', arrivando addirittura a doppiare negli ultimi chilometri quasi tutte le sue avversarie.
Tre medaglie nella mezza maratona di marcia
Tre medaglie azzurre sono arrivate anche nella mezza maratona di marcia. Nel maschile Francesco Fortunato ha conquistato l'argento, mentre Andrea Cosi si è aggiudicato il bronzo. Nella gara femminile, argento per l’azzurra Alexandrina Mihai in 1.31'04", mentre Antonella Palmisano è arrivata quinta. Delusione per Yeman Crippa, che chiude al quarto posto i 10 mila metri, e per le due staffette 4x100: le azzurre chiudono quarte alle spalle di Gran Bretagna, Svizzera e Polonia. Gli uomini, invece, pagano un infortunio di Filippo Ceccarelli nell'ultima frazione: l'atleta azzurro si contrae e perde il testimone, determinando la squalifica della squadra italiana.
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L'Italia vola con Tamberi e Battocletti
Ieri sera show azzurro a Birmingham: Gianmarco Tamberi e Nadia Battocletti hanno vinto una doppia medaglia d'oro nel salto in alto e nei 10.000 metri, portando l'Italia in cima al medagliere dei campionati continentali anche grazie ai bronzi di Matteo Sioli e Fausto Desalu. Una giornata perfetta per la spedizione azzurra, aperta sulle piste di Birmingham nel segno del nuovo record italiano stabilito dei velocisti della 4x400 maschile azzurra con il crono di 2:58.10. Grazie al nuovo primato stampato sulle tabelle, Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati hanno conquistato la finale nella competizione, stabilendo anche il record dei campionati. Missione compiuta anche per le azzurre della 4x400 Ilaria Accame, Anna Polinari, Sara Cirillo e Alessandra Bonora che hanno staccato il biglietto per la finale con il secondo tempo in batteria. In corsa per una medaglia anche Pietro Arese, primatista italiano nei 1500, Paola Padovan, promossa nel giavellotto con un 56,90 che le vale il dodicesimo posto (l'ultimo valido per la qualificazione) e Matteo Oliveri, che supera quota 5,60 nella terza ed ultima prova dell'asta.
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Il campione azzurro è morto oggi, 9 agosto, a 87 anni. Nato a Torino nel 1939, alle Olimpiadi di Roma del 1960 conquistò la medaglia d'oro nei 200 metri: mai nessun europeo ci era riuscito. Il suo palmarès conta sei titoli italiani nei 100 metri, otto nei 200 e uno nella staffetta 4x100. Nel 1969 si ritirò dall'agonismo: lavorò per Zegna e poi per la Fiat. Ecco la sua storia