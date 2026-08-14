Calcio, Ciro Immobile si ritira: l'annuncio affidato ai social

Dopo oltre 650 partite tra i professionisti e 350 gol messi a referto, l'ex bomber della Lazio ha deciso di terminare la sua carriera sul rettangolo di gioco. "Per me è il momento di stare con la mia famiglia, di passare più tempo con loro. Mi hanno seguito ovunque. Ne ho bisogno dopo 17 anni", ha detto Immobile annunciando il ritiro

Ciro Immbile ha deciso di appendere le scarpette al chiodo e di ritirarsi dal calcio giocato all'età di 36 anni. Lo ha annunciato lo stesso ex attaccante di Lazio e Torino in un video postato sui social dalla sua ultima squadra, il Paris Fc.

Le parole di Immobile

Immobile, per annunciare la fine della sua carriera in campo, si è rivolto direttamente ai compagni del club francese. "Questo è un momento duro per me perché è la fine di un grande percorso, di una parte della mia vita. Amo il calcio con tutto il mio cuore, ma voglio essere onesto con me stesso rispetto alla situazione attuale. Non è una decisione facile. Siete una grande famiglia. Sono felice di stare con voi, di far parte di questo club, del nuovo allenatore e del suo staff, davvero con tutti, ma per me è il momento di stare con la mia famiglia, di passare più tempo con la mia famiglia", ha spiegato Immobile. "Mi hanno seguito ovunque. Ne ho bisogno dopo 17 anni. Se non sento di poter dare il massimo, anche se è dura, la mia decisione è di chiudere qui la mia carriera. Vi auguro il meglio. Tornerò a Parigi per vedere le vostre partite perché vi voglio un gran bene. Non siate tristi per me perché sono felice di stare con la mia famiglia e di iniziare pensare ai nuovi progetti per il mio futuro. Grazie a tutti ragazzi! Ciao!".