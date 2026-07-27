Nuove banconote euro, i meme più divertenti sui social. FOTO
Il 23 luglio sono state presentate le proposte di disegno dei nuovi euro in banconota. La lista finale delle 10 proposte sarà valutata da una commissione di esperti indipendenti e anche dai cittadini europei. Intanto, sui social network si è scatenata l'ironia, dalla politica allo sport
- Il 23 luglio scorso sono state presentate le proposte di disegno dei nuovi euro in banconota. La lista finale delle 10 proposte sarà valutata da una commissione di esperti indipendenti. E anche i cittadini possono esprimere le loro preferenze, votando sul sito della Banca centrale europea (fino al 21 settembre). L'iniziativa ha riscosso un grande successo e, puntualmente, non sono mancate le versioni ironiche e divertenti dei nuovi euro. Ecco una selezione dei meme più divertenti.
- Tantissime le banconote ironiche a tema politico. A partire da questa, che raffigura le espressioni più buffe della premier Meloni.
- C'è anche chi sogna un nuovo euro su cui campeggi la faccia del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
- Ironia anche sulla Lega. Il Carroccio alcuni giorni fa aveva pubblicato la foto di una (immaginaria) nuova banconota da 20 euro, con l'immagine dell'iconico tappo di plastica anti-inquinamento reso obbligatorio dall'Ue. Sui social ora ironicamente si accosta quell'immagine a una di Salvini che tiene in mano un'edizione di Topolino con anche un riferimento alla vicenda dei 49 milioni di euro.
- Sempre il leader della Lega, Matteo Salvini, viene ritratto su una banconota da 200 euro, con la scritta "Padania Libera....dal buon gusto".
- E c'è anche chi si immagina nuove banconote dove viene raffigurata l'ex ministra del Turismo del governo Meloni, Daniela Santanchè, con una delle sue borse.
- Restando sempre sulla politica, protagonista di diversi meme è anche Silvio Berlusconi: l'ex premier viene rappresentato ironicamente su una banconota da 100 euro. Tratti distintivi? "Inossidabile".
- Anche alcune delle scene più famose dei film e degli sketch del trio comico di Aldo, Giovanni e Giacomo sono diventate protagoniste dei meme sulle nuove banconote europee.
- In foto, un'altra banconota creata ispirandosi ad Aldo, Giovanni e Giacomo.
- Passando invece al mondo dello sport, c'è anche chi immagina una banconota da 50 euro con rappresentato Jannik Sinner, l'azzurro n.1 del tennis mondiale.
- E anche altre icone dello sport, in questo caso dello sci, compaiono ironicamente sulle banconote immaginarie.
- E c'è anche chi si concentra su Pirlo che non sarà il ct della Nazionale italiana, dopo il caso legato alla Russia.
- Dal mondo dello spettacolo, invece, c'è chi ipotizza una banconota con la faccia del conduttore Stefano De Martino.
- Anche la Gialappa's Band ha provato a immaginare le sue banconote, e fra le varie proposte c'è anche quella con il personaggio dell'Ingegner Cane, interpretato da Fabio De Luigi.
- Un altro meme sulle nuove banconote europee.