 Nuove banconote euro, i meme più belli virali sui social | Sky TG24
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Nuove banconote euro, i meme più divertenti sui social. FOTO

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Il 23 luglio sono state presentate le proposte di disegno dei nuovi euro in banconota. La lista finale delle 10 proposte sarà valutata da una commissione di esperti indipendenti e anche dai cittadini europei. Intanto, sui social network si è scatenata l'ironia, dalla politica allo sport

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