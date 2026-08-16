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Europei atletica: ori Iapichino e 4x400 uomini, 2 argenti da maratona, bronzo 4x400 donne

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A Birmingham ultima giornata degli Europei di atletica. In serata Larissa Iapichino è medaglia d'oro nel salto in lungo. Primo posto anche nella 4x400 maschile con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati. Bronzo nella 4x400 femminile con Alessandra Bonora, Anna Polinari, Alice Mangione ed Eloisa Coiro. In mattinata l’azzurro Pietro Riva ha conquistato l’argento nella maratona maschile. In quella femminile fuori dal podio le italiane ma arriva l’argento a squadre. Italia prima nel medagliere

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Settima e ultima giornata di gare a Birmingham per gli Europei di atletica. In serata Larissa Iapichino ha vinto la medaglia d'oro nel salto in lungo. Oro anche per Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati nella staffetta 4x400 maschile. Bronzo nella 4x400 femminile con Alessandra Bonora, Anna Polinari, Alice Mangione ed Eloisa Coiro. In mattinata l’italiano Pietro Riva ha conquistato l’argento nella maratona maschile, mentre nella prova femminile le nostre atlete sono rimaste fuori dal podio ma hanno conquistato l’argento nella classifica a squadre (che considera la somma di tutti i tempi dei partecipanti per nazionalità). Italia prima nel medagliere finale: 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi (22 podi totali).

Larissa Iapichino oro

Larissa Iapichino, quindi, ha vinto la medaglia d'oro nel salto in lungo agli Europei di atletica di Birmingham. L'azzurra ha fatto segnare la misura migliore - 7 metri - al primo tentativo: ha superato per un centimetro l'inglese Jazmin Sawyers, argento, e la francese Hilary Kpatcha, bronzo.

Oro 4x400 uomini

Medaglia d'oro anche per la taffetta 4x400 maschile, che ha chiuso davanti alla Gran Bretagna: a vincere Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati.

Bronzo 4x400 donne

Medaglia di bronzo, invece, per l'Italia nella 4x400 femminile, grazie alle azzurre Alessandra Bonora, Anna Polinari, Alice Mangione ed Eloisa Coiro. Oro all'Olanda, argento alla Gran Bretagna.

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La maratona femminile

In mattinata si è corsa la maratona femminile. La finlandese Vainio ha dominato andando in fuga da subito e correndo tutta la gara in solitaria. Argento a Vindics-Toth (Ungheria) e bronzo per Donnelly (Gran Bretagna). La migliore della italiane è stata Rebecca Lonedo, sesta, seguita da Sofiia Yaremchuk, settima dopo aver lottato per il podio prima di calare nel finale. Con l'arrivo di Giovanna Epis, 21esima, è arrivata la certezza dell’argento per l'Italia nella classifica a squadre. L'oro è andato alla Gran Bretagna.

L’argento di Riva

Sempre in mattinata Pietro Riva ha conquistato la medaglia d'argento nella maratona maschile dietro al tedesco Petros, in ritardo di 7 secondi dal’oro. Bronzo per Israele con Ayale. La classifica a squadre la va a Israele davanti a Germania e Francia, solo quinta l’Italia. "Su strada mi trovo bene, c'è una componente mentale, ero fiducioso nei miei mezzi", ha detto Pietro Riva. "Dal 40° km stavo bene e mi sono rilassato e ho atteso la volata. Sono felice di aver conquistato l'argento. Ringrazio anche Meucci che è sempre stato il mio idolo". 

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Il messaggio di Giorgia Meloni

La premier Giorgia Meloni si è congratulata via social con gli atleti italiani per i risultati ottenuti agli Europei di atletica di Birmingham e agli Europei di nuoto di Parigi. In un messaggio su X, la presidente del Consiglio ha elogiato le prestazioni degli Azzurri e delle Azzurre: "Ogni medaglia racconta talento, sacrificio, disciplina e ore di allenamento. Ma soprattutto racconta un'Italia che sa vincere e che non smette mai di crederci". Il capo del governo ha poi ringraziato gli sportivi per le emozioni regalate, dichiarando l'orgoglio dell'esecutivo: "Siamo orgogliosi di voi".

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