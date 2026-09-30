Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lorenzo Musetti, dito fratturato: salta l'Atp Tokyo per infortunio

Sport
©Ansa

L'azzurro ha rimediato la frattura durante un allenamento: "Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai", scrive sui social

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Frattura all’anulare destro. Ancora uno stop per Lorenzo Musetti, il tennista azzurro 24enne costretto a dare forfait anche al "Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships" (ATP 500), che si gioca sui campi in cemento di Tokyo. Nell'ultimo allenamento pre-torneo, infatti, l'azzurro si è fratturato un dito ed è stato costretto al ritiro. 

USA TENNIS - ©Ansa

Niente Tokyo

A darne notizia lui stesso in un post sul suo profilo Instagram: "Purtroppo non potrò giocare a Tokyo quest'anno a causa di una piccola frattura all'anulare della mano destra che mi sono causato durante l'allenamento. Sono molto dispiaciuto, soprattutto perché non vedevo l'ora di tornare a giocare davanti ai miei tifosi giapponesi e vivere ancora una volta la splendida atmosfera di Tokyo. Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai. Grazie a tutti per il vostro supporto e per i tantissimi messaggi. Spero di vedervi molto presto. A presto, Giappone!".

Sport: Ultime notizie

La Premier ufficializza: City colpevole. Il club annuncia il ricorso

Sport

I fatti contestati riguardano le stagioni tra il 2009 e il 2018. Al club attribuita anche la...

Calcio, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma

Sport

L'annuncio arriva due giorni dopo l'addio di Carlos Cuesta. Campione del Mondo con la Nazionale...

Shevchenko compie 50 anni, carriera e vittorie dell'ex punta del Milan

Sport

L'ex fuoriclasse ucraino celebrato dal mondo del calcio e non solo. Storia di un talento precoce...

8 foto

Nations League, l'Italia batte la Turchia 4-1 a Bursa

Sport

Gli azzurri hanno battuto la squadra guidata da Vincenzo Montella, mettendosi alle spalle la...

IPA89080364 - BURSA, TURKEY - SEPTEMBER 28 : Alessandro Bastoni of Italy and his team celebrate the goal during the UEFA Nations League 2026/27 League phase Matchday 2, League A Group 1 match between Turkey and Italy at Ataturk Sports Complex Matli Stadium on September 28, 2026 in Bursa, Turkey.

Roma, via libera al nuovo stadio: completamento previsto per il 2031

Sport

La conferenza dei servizi decisoria ha dato il via libera alla realizzazione della struttura a...

Sport: I più letti