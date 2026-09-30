Lorenzo Musetti, dito fratturato: salta l'Atp Tokyo per infortunio

L'azzurro ha rimediato la frattura durante un allenamento: "Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai", scrive sui social

Frattura all’anulare destro. Ancora uno stop per Lorenzo Musetti, il tennista azzurro 24enne costretto a dare forfait anche al "Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships" (ATP 500), che si gioca sui campi in cemento di Tokyo. Nell'ultimo allenamento pre-torneo, infatti, l'azzurro si è fratturato un dito ed è stato costretto al ritiro.

Niente Tokyo

A darne notizia lui stesso in un post sul suo profilo Instagram: "Purtroppo non potrò giocare a Tokyo quest'anno a causa di una piccola frattura all'anulare della mano destra che mi sono causato durante l'allenamento. Sono molto dispiaciuto, soprattutto perché non vedevo l'ora di tornare a giocare davanti ai miei tifosi giapponesi e vivere ancora una volta la splendida atmosfera di Tokyo. Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai. Grazie a tutti per il vostro supporto e per i tantissimi messaggi. Spero di vedervi molto presto. A presto, Giappone!".