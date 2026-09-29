Shevchenko compie 50 anni, carriera e vittorie dell'ex punta del Milan

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Andriy Shevchenko compie 50 anni, carriera e vittorie dell'ex attaccante del Milan

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L'ex fuoriclasse ucraino celebrato dal mondo del calcio e non solo. Storia di un talento precoce diventato grande con la maglia del Milan, fino a diventare un simbolo per il suo Paese martoriato dalla guerra. Dall'intuizione di Lobanovsky alla conquista del Pallone d'Oro, le immagini di un campione dentro e fuori dal campo

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