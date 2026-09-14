US Open 2026, i vip visti sugli spalti: da Kaia Gerber ad Anna Wintour

Sugli spalti dell'Arthur Ashe Stadium, dove si sono svolti gli Us Open 2026, non sono mancati numerosi volti del cinema, della musica, della moda e dello sport. Da Kaia Gerber ad Anna Wintour, passando per Jeff Bezos, Spike Lee, il sindaco di New York Zohran Mamdani e l'ex first lady Michelle Obama, ecco tutte le celebrità e i volti istituzionali che hanno assistito al'imperdibile appuntamento tennistico newyorkese