US Open 2026, i vip visti sugli spalti, da Kaia Gerber ad Anna Wintour. FOTO
Sugli spalti dell'Arthur Ashe Stadium, dove si sono svolti gli Us Open 2026, non sono mancati numerosi volti del cinema, della musica, della moda e dello sport. Da Kaia Gerber ad Anna Wintour, passando per Jeff Bezos, Spike Lee, il sindaco di New York Zohran Mamdani e l'ex first lady Michelle Obama, ecco tutte le celebrità e i volti istituzionali che hanno assistito al'imperdibile appuntamento tennistico newyorkese
- Anche quest'anno gli Us Open, che hanno visto trionfare in finale il numero 3 del mondo Alexander Zverev, hanno attirato numerose celebrity sugli spalti dell'Arthur Ashe Stadium di New York. Da Kaia Gerber ad Anna Wintour, passando per la campionessa Serena Williams, sono tantissime le star di Hollywood e i protagonisti del mondo della moda che hanno assistito in tribuna allo Slam statunitense.
- Kaia Gerber è stata tra le prime celebrity presenti sugli spalti dell'US Open 2026. Ha seguito alcune sessioni di gioco e si è fermata con i fan e i fotografi presenti, risultando una delle presenze più riconoscibili nelle prime giornate a Flushing Meadows.
- Anna Wintour, l'icona della moda e spettatrice abituale del torneo, è stata vista in tribuna durante le prime giornate dell'US Open. Ha seguito vari incontri, confermando la sua presenza costante a Flushing Meadows anche nell'edizione 2026.
- Serena Williams, 23 volte campionessa Slam e figura centrale nella storia del tennis, è tornata agli US Open come spettatrice. Ha assistito ad alcune partite e si è intrattenuta con addetti ai lavori e tifosi, attirando l'attenzione dei presenti.
- Presenza speciale anche quella di Stan Smith, leggenda del tennis statunitense e vincitore dell'US Open nel 1971, arrivato a Flushing Meadows insieme alla moglie Margie Gengler Smith.
- Tra i volti istituzionali presenti a Flushing Meadows, anche il sindaco di New York Zohran Mamdani. La sua partecipazione all'US Open si è inserita in un momento significativo per il rapporto tra il torneo e la città. Mamdani e la Usta avevano annunciato, per i residenti di New York, 1.000 biglietti a prezzo agevolato, venduti a 100 dollari ciascuno. Un'iniziativa per rendere il torneo più accessibile ai newyorkesi.
- Tra gli ospiti illustri dell'US Open 2026 anche Michelle Obama, avvistata sugli spalti del Billie Jean King National Tennis Center durante il torneo. L'ex first lady statunitense ha seguito gli incontri insieme agli altri volti noti presenti a Flushing Meadows, aggiungendo il suo nome al nutrito parterre di celebrity dell'edizione newyorkese.
- Sugli spalti dello stadio newyorkese non sono mancati neppure Jeff Bezos e Lauren Sánchez Bezos. La coppia ha assistito alla finale maschile tra Zverev e Shelton, inserendosi nella schiera di celebrity e volti illustri arrivati a New York per il weekend conclusivo del torneo.
- Tra le coppie più fotografate sugli spalti anche Brad Pitt e Ines de Ramon, insieme sia durante la finale femminile sia in quella maschile. I due hanno seguito gli incontri dall'Arthur Ashe Stadium, confermando la loro presenza ormai abituale ai grandi appuntamenti sportivi
- Tra i volti più riconoscibili sugli spalti anche Spike Lee, presenza ormai quasi imprescindibile nei grandi appuntamenti sportivi newyorkesi. Il regista, da sempre grande appassionato di sport e molto legato alla sua città, ha assistito alle fasi finali del torneo dalla suite di Ralph Lauren, insieme a Jessica Chastain, Rami Malek e Amy Adams.
- Particolarmente affollata anche la suite di Ralph Lauren, storico partner del torneo, che durante il weekend conclusivo ha ospitato numerose celebrity. Tra queste, anche l'attrice Jessica Chastain, che ha assistito ai match insieme a Laetitia Casta.
- Ad assistere dalla tribuna alla finale tra Alexander Zverev e Ben Shelton, anche l'attore Pierce Brosnan.
- Presenti alla finale anche Katie Holmes e il fidanzato Jason Bard Yarmosky. L'attrice e l'artista hanno seguito il match dagli spalti concedendosi un'uscita di coppia nel parterre delle celebrity a Flushing Meadows.
- A rappresentare il mondo dello spettacolo e quello dello sport anche il Il conduttore del Tonight Show, Jimmy Fallon, e la campionessa olimpica di sci alpino, Lindsey Vonn.
- Savannah Guthrie, conduttrice del Today Show, è stata avvistata sugli spalti nelle prime giornate dell'US Open 2026. Ha seguito diversi incontri e partecipato ad attività dedicate ai media, confermandosi una presenza ricorrente agli eventi sportivi newyorkesi.
- Tra le celebrità ospiti del torneo newyorkese anche Dakota Johnson. L'attrice è stata fotografata al Billie Jean King National Tennis Center.
- Anche Rosalía ha fatto tappa a Flushing Meadows in occasione degli Us Open 2026. La popstar spagnola è stata immortalata al Billie Jean King National Tennis Center.
- Il parterre musicale degli Us Open ha visto anche Camila Cabello e Tate McRae. Le due cantanti hanno seguito il torneo l'una accanto all'altra a Flushing Meadows.
- Tra i volti di Hollywood a Flushing Meadows anche l'attore premio Oscar Rami Malek, che ha seguito i match accanto al cantautore statunitense Sombr.
- Tra le star del cinema che non hanno rinunciato ad assistere allo Slam, anche Nina Dobrev, nota per la celebre serie "The Vampire Diaries", e Adam Driver.
- Tra le celebrity che hanno assistito alla finale femminile anche Paris Hilton. L'ereditiera e imprenditrice statunitense ha seguito il match dagli spalti dell'Arthur Ashe Stadium.
- Dal mondo dello sport è arrivata anche Simone Biles, una delle ginnaste più titolate della storia. La campionessa statunitense è stata tra gli ospiti del torneo sugli spalti di Flushing Meadows.
- Già durante la Fan Week, lo stadio newyorkese e gli altri spazi del torneo avevano iniziato ad animarsi di celebrity. Tra gli ospiti, anche la cantante e ballerina statunitense Tinashe.
- Sugli spalti non è mancato neppure qualche volto del mondo del calcio. Tra questi l'ex difensore della nazionale tedesca e del Bayern Monaco, Jérôme Boateng.
- L'ex fuoriclasse brasiliano Ronaldo Nazário ha seguito il torneo sugli spalti insieme alla moglie Celina Locks.