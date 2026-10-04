Ucraina, Onu: nel 2026 15mila vittime civili, 55% in più del '25. LIVE

Un marinaio è morto e altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti in un attacco russo contro una nave cargo civile battente bandiera liberiana in un porto vicino a Odessa, sul Mar Nero. Lo ha riferito l'Autorità ucraina dei porti marittimi, citata dal Kyiv Independent, precisando che la vittima era un motorista e che altri 13 membri dell'equipaggio sono stati evacuati. "È l'ennesimo attacco deliberato della Russia contro la navigazione civile. Mosca continua a terrorizzare la flotta mercantile e i marinai che ogni giorno rischiano la vita per garantire il funzionamento delle rotte marittime ucraine", ha denunciato l'autorità. L'attacco arriva mentre cresce la pressione internazionale su Mosca affinché interrompa gli attacchi contro le navi civili nel Mar Nero e consenta il transito delle esportazioni di cereali dall'Ucraina. Secondo Kiev, negli ultimi mesi la Russia ha intensificato gli attacchi contro navi mercantili e infrastrutture portuali ucraine. Il 17 settembre un drone russo aveva colpito una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso un porto ucraino, uccidendo il comandante e ferendo altri tre membri dell'equipaggio.