Guerra in Ucraina, la Russia attacca i distributori di benzina di Kiev con i droni. FOTO
Due persone sono state uccise e altre nove sono rimaste ferite in seguito a un raid aereo russo che ha colpito un distributore di benzina nella capitale ucraina. Negli ultimi giorni sono stati diversi gli attacchi contro le stazioni di servizio. Il direttore dell'azienda energetica: "Questi attacchi non hanno alcun obiettivo militare. Si tratta di terrorizzare la popolazione civile"
- Negli ultimi giorni sono aumentati gli attacchi russi sulle città ucraine e in particolar modo contro le stazioni di servizio. A Kiev due persone sono state uccise e altre nove sono rimaste ferite in seguito a un raid aereo russo che ha colpito un distributore di benzina
- "Per tutto il giorno, i russi hanno preso di mira deliberatamente le stazioni di servizio a Kiev", ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky
- "Solo oggi, e proprio a causa di questi attacchi, due persone sono state uccise", ha aggiunto. Zelensky ha spiegato che un soccorritore è stato ferito "durante un doppio attacco", ovvero un nuovo raid sferrato sullo stesso luogo poco dopo il primo
- Droni russi hanno colpito simultaneamente due stazioni di servizio della compagnia Ukrnafta, situate rispettivamente sulla riva destra e su quella sinistra del fiume Dnipro a Kiev
- "Questi attacchi non hanno alcun obiettivo militare. Si tratta di terrorizzare la popolazione civile", ha dichiarato su Facebook il direttore di Ukrnafta, Bogdan Koukoura, aggiungendo che una delle due stazioni colpite è stata bersaglio di un "cinico" doppio attacco
- "L'obiettivo principale di questi attacchi è paralizzare l'attività economica e rendere estremamente difficile qualsiasi tipo di consegna", ha dichiarato Igor Kozy, esperto militare dell'Istituto per la Cooperazione Euro-Atlantica