Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1 ottobre: la rassegna stampa

Il tentato dirottamento del volo Dubai-Tel Aviv apre quasi tutte le edizioni dei giornali in edicola stamattina. Spazio alla ricostruzione dei drammatici momenti vissuti sul Boeing, con l'accoltellamento del comandante da parte del copilota, la perdita di quota, e l'eroico salvataggio da parte dei passeggeri. Per Israele non ci sono dubbi: è terrorismo. In evidenza anche la nuova impennata dell'inflazione: 4,2% a settembre. Intervista ai genitori di Giulio Regeni: il governo difenda la dignità italiana col Cairo
- C'è ovviamente il tentato dirottamento sul volo Dubai-Tel Aviv in apertura su tutte le prime pagine dei giornali in edicola stamattina. Sul Corriere della Sera la ricostruzione dell'accaduto, con l'accoltellamento da parte del copilota, la perdita di quota di oltre 4mila metri e la reazione di passeggeri e poliziotti. A bordo c'erano oltre 170 persone. L'aggressore in custodia in Arabia Saudita. Netanyahu: "Voleva lo schianto"
- 'Attacco sul Dubai-Tel Aviv, nei cieli torna la paura' scrive in prima La Repubblica, con le immagini dei passeggeri eroi che hanno sventato il dirottamento e dell'attentatore immobilizzato. Per Israele si tratta di terrorismo. I colleghi del copiltota: è un estremista religioso. Grande spazio anche per l'intervista ai genitori di Giulio Regeni all'indomani della sentenza: "Il governo difenda con Il Cairo la dignità dell'Italia"
- Anche sulla prima della Stampa campeggia un frame delle immagini che ritraggono il copilata immobilizzato dopo la lite con il comandante. Per Israele non ci sono dubbi: è un attentato. Accanto, la nuova impennata dell'inflazione: balzo del 4,2% a settembre. Meloni chiede all'Ue nuova flessibilità in vista della Manovra. Lettera a von der Leyen: servono aiuti
- La lettera della premier alla Commissione Ue in primo piano anche sul Messaggero. Bruxelles: iniziativa congiunta con Praga. Livello dei prezzi al 4,2%, mai così alto dal 2023: pesa la spinta del caro carburanti. Fotonotizia per il tentato dirottamento del volo FlyDubai: si parla di un "nuovo 11 settembre sventato" grazie all'intervento provvidenziale del comandante e dei passeggeri
- Calciomercato in apertura sulla Gazzetta dello Sport, con l'Inter che avrebbe messo gli occhi sul talento del Cagliari e della Nazionale Alessandro Romano. Lascia dopo la polemica con il ministro Abodi la capo delegazione dell'Italia Diana Bianchedi: "Discussi i miei valori"
- 'Juve, spalle al muro' è il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che mette pressione su Spalletti, obbligato alla qualificazione in Champions League. L'aumento di capitale da 250 miliani moltiplica le responsabilità dell'allenatore toscano. Più sotto, l'addio di Bianchedi alla Nazionale italiana
- Su Tuttosport il dossier del ds juventino Massara per la prossima stagione: fari accesi sui parametri zero, da Lobotka a Brahim Diaz, passando per Alissone Solet. L'Italia torna in campo domani a Parigi contro la Francia, mentre lascia la capo delegazione Bianchedi
- 'Torna la Jihad nei cieli' scrive in apertura Il Giornale avvalorando l'ipotesi del terrorismo cavalcata sin da subito da Israele. Il Mossad: "Volevano un nuovo 11 settembre". Il Viminale alza l'allerta per i lupi solitari. Inflazione, Meloni in pressing sull'Ue per maggiore flessibilità
- 'Inflazione, schock in tutta Europa", è, invece, l'apertura del Sole 24 Ore, col caro carburante che spinge al 4,2% il costo della vita in Italia a settembre. Superbonus, i lavori bloccati valgono oltre 2 miliardi di euro. Vittime civili a Gaza, tre soldati confermano le rivelazioni di 'Naza'
- Meloni e von der Leyen protagoniste anche sulla copertina del Fatto Quotidiano: la premier torna a chiedere più flessibilità dopo il dato allarmante sull'inflazione. Aumenti a doppia cifra per carburanti, bollette, frutta e verdura. Guerre: conto di 140 miliardi