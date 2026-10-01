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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1 ottobre: la rassegna stampa

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Il tentato dirottamento del volo Dubai-Tel Aviv apre quasi tutte le edizioni dei giornali in edicola stamattina. Spazio alla ricostruzione dei drammatici momenti vissuti sul Boeing, con l'accoltellamento del comandante da parte del copilota, la perdita di quota, e l'eroico salvataggio da parte dei passeggeri. Per Israele non ci sono dubbi: è terrorismo. In evidenza anche la nuova impennata dell'inflazione: 4,2% a settembre. Intervista ai genitori di Giulio Regeni: il governo difenda la dignità italiana col Cairo

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