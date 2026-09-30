Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 settembre: rassegna stampa

Lo scontro sull'Egitto, nell'ambito del caso Regeni, tra governo ed opposizioni, gli sviluppi sul caso Garlasco e su quello di madre e figlia morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella. E poi, ancora, l'allarme di Bruxelles sugli aumenti delle bollette con le conseguenti offerte dei fornitori in Italia, le minacce della Russia alla Nato su Kaliningrad e il ritorno di Alessandro Di Battista in tv. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola
- Il caso Regeni tra i temi in primo piano: "Scontro sull'Egitto". I legali degli 007 del Cairo "pronti al ricorso" e c'è "il rischio della prescrizione". La premier: "Noi con la famiglia per la verità". Energia: "Bollette su del 37%". Tetto ai carburanti: "Meloni incassa il sì di Q8". Garlasco, Sempio intercettato: "Garofano? Ha paura". Ricina: "Di Vita perquisito, faro su pc e chiavette". Mosca alla Nato: "Difesa di Kaliningrad con tutto l'arsenale".
- Ancora il caso Regeni a dominare l'apertura: "Scontro sull'Egitto". Tajani: "Sentenza limitata, cercare gli assassini". Opposizioni all'attacco: "Il governo protegge Al Sisi". Guerra in Ucraina, Mosca minaccia la Nato su Kaliningrad: "La difenderemo anche con l'atomica". Ustica: "Le domande da fare ai francesi". Energia: "Bollette luce +37%, sfida sulle offerte tra i fornitori". Garlasco: "Le intercettazioni dei Sempio su Stasi". Il ritorno di Di Battista: "Ho un tumore, Cuba mi ha salvato".
- Il tema energetico in apertura del quotidiano torinese: "Luce e gas, bollette giù. Eni -30%". Corsa ai ribassi, "anche Q8 fissa un tetto per benzina e gasolio". Meloni: "Colto l'appello del governo". L'analisi: "L'Onu in crisi ma resta indispensabile". Spari contro i ladri in fuga: "Il colpo mortale da 15 metri". Putin: "Per Kaliningrad pronti ad usare l'atomica". Caso Regeni, la premier: "Vogliamo la verità". Cinema: "Hollywood a Torino"
- La nuova inchiesta sul caso Garlasco in apertura: "Tutti i non ricordo dei Ris". Stasi: "Ora fare piena luce sulle prove nascoste". Caro-carburanti: "Europa in campo". L'allarme di Bruxelles: "Inverno difficile". E crescono "le offerte commerciali sul taglio delle bollette". Caso Regeni, Meloni: "Vicina alla famiglia ma rompere col Cairo non aiuta la verità". Ricina: "Il padre ascoltato in questura per tre volte in 24 ore". Addio a Pizzi, il fotoreporter che "sussurrava alle star".
- "Rilancio Juve", è il titolo in primo piano con focus sulla situazione dei bianconeri dopo il "nuovo aumento di capitale". In arrivo altri "250 milioni, anche per il mercato". Nazionale: "Generazione Kayode". Caso Manchester City: "Premier a rischio". Arbitri, la linea di Orsato: "Gli errori ci sono, il Var non è morto". F1: "La Ferrari conferma Vasseur (per ora)".
- Ancora la Vecchia Signora in primo piano: "Juve, e lui paga". Previsto per i bianconeri "un nuovo aumento di capitale. Exor mette 250 milioni". Caso Malagò: "Italia, attenti al Coni". Roma, parla Friedkin: "Primato e stadio, momento d'oro". Le parole di Laporta: "Volevo Lautaro a tutti i costi". Arbitri: "Pesa più l'Ifab di Orsato".
- Ancora la Juventus in apertura: "Elkann, altri 250 milioni". Il Cda bianconero approva "il passivo per la stagione 2025-2026, rosso di 66 milioni. la proprietà ne rimette subito 60". Nazionale: "Pio e Kayode esaltano l'Italia dei Golden Boy". Choc in Premier League: "City colpevole, regole violate sistematicamente". Torino, intervista a Policano: "Strano, Cairo non ricorda il Toro anni '90. Pensa il suo...". Tamberi esclusivo: "Sono quello che vedete. E salto spalle al muro".
- La politica in apertura: "Nuova priorità a destra, la castrazione chimica". Salvini e Calderoli "riesumano l'antica trovata sui pedofili e gli stupratori con l'ok di Meloni". Rincorsa a Vannacci: "Il governo apre un tavolo da Nordio". Condanne per Regeni: "Meloni copre Tajani che copre Al Sisi". Energia: "Bollette al +37% per i vulnerabili". L'Ue: "Saliranno". Israele, Bibi all'angolo: "Querele, minacce e lite con gli 007". Russia: "Kaliningrad sotto assedio". Garlasco: "Guerra legale sulle tracce di Dna di Chiara".
- L'Europa lancia l'allarme energia, le contromosse dell'Italia: "Effetto Meloni, le bollette dimezzate". Dopo la benzina, "la moral suasion del governo convince Eni, Enel e i big energetici a tagliare le tariffe". Politica: "Grande fuga da Vannacci". La tentazione di Musk: "Aiutare il ritorno di Grillo". Mosca alla Nato: "Difenderemo Kaliningrad con tutto l'arsenale". Caso Garlasco, parla mamma Poggi: "Il mio strazio è senza fine". Le nuove carte: "Quel sangue nascosto che inchioda Sempio".
- Focus sull'energia in apertura: "Alè, giù pure le bollette". Dopo la benzina, Eni raddoppia: "Meno 30% su luce e gas, sconti anche da Enel e A2a". Garlasco: "Stasi è diventato un caso letterario". Impronte e unghie: "Tutti i disastri del Ris". Politica, dopo il voto in Calabria: "Primo stop nei sondaggi, quanto vale davvero Vannacci". Il ritorno di Di Battista: "Operato per un tumore". Addio a Tempestini: "Il posto vuoto di Andrea. E adesso come facciamo?". L'editoriale: "Noi con Regeni, ma non si può mollare l'Egitto".
- Analisi sui titoli di Stato in apertura: "Volano i rendimenti, spread a 100". L'emergenza: "Eni taglia del 30% il costo in bolletta di elettricità e gas". Manovra: "Energia e difesa, via libera parziale all'extradeficit". Pirelli: "Golden power rafforzato dopo l'accordo con Abet Hts". Meloni a Praga: "Proposte concrete e di buon senso su Ets per il vertice Ue". Cisgiordania: "I coloni assaltano e bruciano case nel villaggio di Jalud".
- Politica ed economia in prima pagina: "Destre in crisi di nervi". Su lo spread (a 100 punti) ma "sale anche quello fra Tajani e i disertori di FI". Medioriente: "C'è vita nello stretto di Hormuz". I flussi di petrolio nel Golfo "raggiungono i livelli più alti dall'inizio della guerra, ma i prezzi non scendono". Chiesa: "Il viaggio del Papa in Francia segna un punto di non ritorno". Mosca: "Putin contro i suoi uomini".
- "La giusta casa", è il titolo d'apertura. Il focus è sul movimento, in Spagna, che chiede "alloggi sostenibili" e che ha ottenuto "un primo risultato". Il governo Sanchez, infatti, ha varato "due decreti, ma l'acampada non si fida e non smobilita". Inchiesta della Procura di Napoli: "Caporali e schiavi nei cantieri Tav". Antifascismo: "Maja T. ultimo atto, oggi la sentenza". Bollette: "Sconti Eni. E Meloni ringrazia". Palestina: "Fuoco e pietre, i coloni svuotano tre case".
- Focus sull'energia in apertura: "Le mani sull'Eni e la rete asiatica. Meloni entra in versione Mr Wolf". Dopo il price cap sui carburanti, l'azienda di Descalzi "propone offerte scontate sulle bollette elettriche. E' la moral suasion della premier". Caso Regeni: "Tajani imbarazza tutti". Ia, allarme rosso: "Vertice da Trump, umani a rischio". Caso Report, parla Mazzoni: "Lavitola mi minacciò". L'analisi: "La scuola non colma il divario tra sfavoriti e avvantaggiati".
- "Facce di bronzi", è il titolo che domina la prima pagina. Il riferimento è alla politica e al campo largo che "esce a pezzi dalla prova di Reggio Calabria". Ancora la politica in primo piano: "La maggioranza Pd sventola lo Statuto contro i riformisti". Energia, l'intervista a Rossetti (Assopetroli): "Tavolo con la filiera". Ustica: "Declino di libertà e democrazia in Italia". Il commento: "Le insanabili distanze del campo largo".
- Focus sull'energia in primo piano: "La gara degli sconti, ma volano spread e prezzi". Caso Regeni, la cautela di Meloni: "Sbagliato chiudere all'Egitto". La minaccia della Russia alla nato con Mosca che "evoca il nucleare" e si dice "pronta a tutto per Kaliningrad". Strage di Ustica: "C'è stata una guerra tra alleati". Immobili: "Maricarmen ritorna a casa. La Spagna blocca gli sfratti". Garlasco: "Battaglia tra consulenti su bici e impronte".