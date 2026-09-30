Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 settembre: rassegna stampa

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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 settembre: la rassegna stampa

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Lo scontro sull'Egitto, nell'ambito del caso Regeni, tra governo ed opposizioni, gli sviluppi sul caso Garlasco e su quello di madre e figlia morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella. E poi, ancora, l'allarme di Bruxelles sugli aumenti delle bollette con le conseguenti offerte dei fornitori in Italia, le minacce della Russia alla Nato su Kaliningrad e il ritorno di Alessandro Di Battista in tv. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola

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