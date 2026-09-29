Sequestro di persona per droga, 3 assoluzioni a Siracusa

Il processo riguardava un episodio del giugno 2024, avvenuto nel quartiere Jungi di Scicli e maturato nell'ambito di una partita di quattro chili di hashish non pagata. Lo stesso pubblico ministero aveva chiesto l'assoluzione per gli imputati ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La Corte d'Assise di Siracusa ha assolto Yari Aglianò, Andrea Failla e Tharinda Mallawa, i tre imputati siracusani che avevano scelto il rito ordinario nel processo per il presunto sequestro di persona avvenuto a Scicli, nel Ragusano. La sentenza è arrivata dopo la requisitoria del pubblico ministero della Procura distrettuale di Catania, che aveva chiesto l'assoluzione per tutti e tre.

I fatti contestati Al centro della vicenda, secondo la ricostruzione investigativa, un episodio del 20 giugno 2024 nel quartiere Jungi di Scicli, maturato nell'ambito di una partita di droga non pagata: circa quattro chili di hashish, per un valore di circa 15mila euro, che un gruppo di giovani di Modica e Scicli avrebbe ricevuto da alcuni siracusani senza saldare il debito. La reazione sarebbe stata una spedizione armata a Scicli, con una sparatoria e il sequestro di un diciannovenne, portato via per ottenere la restituzione della droga o del denaro. Durante il trasferimento il giovane avrebbe tentato di fuggire lanciandosi dall'auto in corsa, rimanendo ferito alla spalla da un colpo di pistola. Il giorno dopo i carabinieri lo avrebbero individuato e liberato in un appartamento di via Privitera, alla Borgata di Siracusa.