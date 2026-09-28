Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Carburanti, tetto per Eni ma Ip meno cara: code a distributori e scorte esaurite. La mappa

Cronaca fotogallery
8 foto
©Ansa

Diversi i cittadini che si sono messi in fila con la propria auto per rifornirsi a prezzi più contenuti. A Napoli un distributore ha dovuto dichiarare il tutto esaurito per la benzina già all'inizio della mattinata

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Cronaca: Ultime Gallery

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 settembre: rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'aumento del costo dei...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 settembre: rassegna stampa

Cronaca

Sulle aperture dei giornali, il caro carburanti: senza sconto sulle accise, il diesel vola a fino...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 settembre: rassegna stampa

Cronaca

A dominare i quotidiani è la decisione di Eni di imporre un tetto massimo al prezzo dei...

16 foto

Carlo Acutis, la storia del ragazzo morto a 15 anni proclamato Santo

Cronaca

Nato nel 1991, il giovane è morto nel 2006 per una leucemia fulminante. Devoto in particolare...

18 foto

Le prime pagine dei quotidiani del 25 settembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, spazio al decreto scuola approvato dal governo, con il...

16 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Delitto Garlasco, oggi attesa chiusura indagini su Andrea Sempio

    Cronaca

    L'unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del...

    Omicidio Giulio Regeni, oggi la sentenza per gli 007 egiziani imputati

    Cronaca

    La Procura chiede l'ergastolo per Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, ritenuto l'uomo che ha...

    Demonstrators during the rally and torchlight procession in memory of the Italian researcher Giulio Regeni, who was abducted, tortured and murdered in Cairo (Egypt), in Bologna, Italy, 25 January 2018. ANSA/GIORGIO BENVENUTI

    Suicidio assistito Massimiliano Scalas, chiesta archiviazione Cappato

    Cronaca

    Secondo il procuratore di Como Massimo Astori, non vi fu alcuna "aggressione" al bene "vita" né...