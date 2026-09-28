Roma, chiuso il ristorante Nannarella e multato Cencio La Parolaccia

All'interno del locale di Nannarella, chiuso e multato per un totale di 90mila euro, sono state riscontrate irregolarità, oltre a sporcizia, presenza di insetti in cucina e impiego di lavoratori non registrati. Nella trattoria Cencio La Parolaccia, multato per 4mila euro, sono state invece evidenziate violazioni della sicurezza e dell'impianto elettrico

Chiuso il ristorante Nannarella e multato Cencio La Parolaccia a Roma. A stabilirlo è stato un provvedimento della questura, dopo che la polizia ha rilevato irregolarità, sporcizia, presenza di insetti in cucina e impiego di lavoratori non regolari. A effettuare gli accertamenti sono stati gli agenti, dopo aver eseguito un'ispezione all'interno delle due storiche trattorie romane in collaborazione dell’Ispettorato del lavoro e della Asl Roma 1.

Blatte e lavoratori irregolari da Nannarella

A seguito dell’ispezione della polizia insieme al personale della Asl Roma 1, nel locale Nannarella, nello specifico, sarebbero state rinvenuti “animali infestanti” in cucina, come blatte e altri insetti, e sarebbe stato riscontrato l'impiego di “lavoratori non in regola”, come riporta il Corriere. Al titolare del ristorante, denunciato a piede libero, sono state contestate “gravi carenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, tra cui la mancanza del piano di emergenza ed evacuazione e irregolarità relative all’impianto elettrico”. Oltre alla sospensione immediata dell’attività, è stata disposta anche una multa da 90mila euro.

Irregolarità anche da Cencio La Parolaccia

Anche all'interno del ristorante Cencio la Parolaccia sono state registrate irregolarità. Gli accertamenti condotti dalla polizia hanno permesso di evidenziare “violazioni relative all’impianto elettrico e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per le quali è stata prescritta la sostituzione dell’impianto e la relativa messa in sicurezza”, riferisce ancora il quotidiano. Anche in questo caso, il proprietario della trattoria è stato denunciato, con una multa di 4mila euro. Nessuna sospensione dell'attività.