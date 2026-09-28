Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Uomo ha un malore mentre va in canoa sul lago di Albano, 44enne morto annegato

Cronaca
©Ansa

La tragedia è avvenuta al largo di Castel Gandolfo, dove la vittima era andata a pagaiare a bordo di un kayak nel pomeriggio di domenica 27 settembre. Inutili i soccorsi: la salma è stata portata al policlinico di Tor Vergata e non si esclude l’ipotesi che l’uomo possa aver avuto un malore. Sequestrati la canoa e il giubbotto che aveva in dotazione

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Un uomo è morto mentre faceva canoa nel lago di Albano, davanti a Castel Gandolfo. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di domenica 27 settembre, quando la vittima si trovava in acqua con un kayak. La dinamica dei fatti non è ancora chiara: è possibile che l’uomo, 44 anni, abbia avuto un malore mentre stava pagaiando e sia morto annegato. L’allarme è scattato intorno alle 16.30 ma i soccorsi sono stati inutili: sul posto sono giunti i carabinieri della stazione locale e il personale del 118 giunti l'elisoccorso ma per la vittima non c’era più niente da fare.

La vittima

La vittima, Roberto Bruni, aveva 44 anni ed era residente ad Albano Laziale. Di professione ingegnere, amava il lago e gli sport acquatici: lascia la compagna e un figlio piccolo. Per chiarire la dinamica dell’incidente potrebbero essere necessari alcuni esami sul corpo dell’uomo, la cui salma è stata traslata al policlinico di Tor Vergata. L’ipotesi degli investigatori è che il 44enne possa essere stato colto da malore mentre pagaiava sul kayak. La canoa e il giubbotto che aveva in dotazione sono stati sequestrati.

Leggi anche

Roma, incendio in un appartamento a Città Giardino: morto 77enne

Cronaca: Ultime notizie

Vaticano, 15 anni dopo la prima Legge antiriciclaggio

Cronaca

Domani alla Luiss di Roma si celebrano i 15 anni da quel passaggio storico con cui la Santa Sede...

Roma, chiuso il ristorante Nannarella e multato Cencio La Parolaccia

Cronaca

All'interno del locale di Nannarella, chiuso e multato per un totale di 90mila euro, sono state...

Malore mentre va in canoa sul lago di Albano, 44enne morto annegato

Cronaca

La tragedia è avvenuta al largo di Castel Gandolfo, dove la vittima era andata a pagaiare a bordo...

Di Battista dopo la fake news sulla morte: "Speriamo bene"

Cronaca

Il politico ha commentato un lungo post di Andrea Scanzi il quale ha fatto riferimento alle false...

Belluno, escursionista 53enne morsa da una vipera sul Nevegal

Cronaca

La donna è rimasta ferita nei pressi del Rifugio Brigata Alpina Cadore a oltre 1600 metri di...

Cronaca: i più letti