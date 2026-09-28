Malore mentre va in canoa sul lago di Albano, 44enne morto annegato

La tragedia è avvenuta al largo di Castel Gandolfo, dove la vittima era andata a pagaiare a bordo di un kayak nel pomeriggio di domenica 27 settembre. Inutili i soccorsi: la salma è stata portata al policlinico di Tor Vergata e non si esclude l’ipotesi che l’uomo possa aver avuto un malore. Sequestrati la canoa e il giubbotto che aveva in dotazione

Un uomo è morto mentre faceva canoa nel lago di Albano, davanti a Castel Gandolfo. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di domenica 27 settembre, quando la vittima si trovava in acqua con un kayak. La dinamica dei fatti non è ancora chiara: è possibile che l’uomo, 44 anni, abbia avuto un malore mentre stava pagaiando e sia morto annegato. L’allarme è scattato intorno alle 16.30 ma i soccorsi sono stati inutili: sul posto sono giunti i carabinieri della stazione locale e il personale del 118 giunti l'elisoccorso ma per la vittima non c’era più niente da fare.