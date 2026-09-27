Roma, incendio in un appartamento a Città Giardino: morto 77enne

Il rogo è divampato al secondo piano di una palazzina in via Val Cristallina, nel quartiere Città Giardino della Capitale. All'arrivo dei vigili del fuoco, le fiamme avevano già avvolto l'appartamento: solo dopo lo spegnimento e la bonifica dei locali i vigili hanno rinvenuto il corpo carbonizzato della vittima. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento
Un uomo di 77 anni è morto nell'incendio divampato nel suo appartamento di via Val Cristallina, nel quartiere Città Giardino, a Roma. Le fiamme sono esplose intorno alle 14, quando una segnalazione è arrivata ai Vigili del Fuoco che sono subito giunti sul posto con i carabinieri della Compagnia di Montesacro e della Stazione di Città Giardino. I vigili, però, non hanno potuto fare nulla per salvare la vittima: al loro arrivo le fiamme avevano già avvolto l'appartamento che si trova al secondo piano dell'edificio.
Stabile evacuato
Solo in un secondo momento, dopo essere riusciti a spegnere le fiamme e bonificare i locali, i vigili del fuoco hanno trovato all'interno dell'immobile il corpo carbonizzato della vittima, residente nella casa. Per ragioni di sicurezza, l'intero stabile è stato momentaneamente evacuato e la zona è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso. Ancora in corso i rilievi tecnico-scientifici da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.