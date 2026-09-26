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Roma, incendio in un appartamento a Colli Aniene: morto un uomo

Cronaca
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La vittima è stata trovata all’interno della casa andata a fuoco, all’ultimo piano di una palazzina in via Efisio Orano. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento

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Un uomo è morto nell’incendio di un appartamento questa mattina a Roma. Il rogo è divampato in una casa all’ultimo piano di un palazzo in via Efisio Orano, nel quartiere Colli Aniene. La vittima risiedeva nell’appartamento: intervenuti sul posto i vigili del fuoco che, quando hanno spento le fiamme, hanno rinvenuto il cadavere. Ancora da accertare le cause dell’incendio.

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Cosa sappiamo

Sono state impiegate due squadre di vigili del fuoco per spegnere le fiamme che hanno distrutto l’appartamento all’ottavo piano di via Efisio Orano. A causa del denso fumo, le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono state molto lunghe: i vigili hanno lavorato per ore prima di riuscire a entrare nella casa dove ormai giaceva il corpo carbonizzato della vittima. Il rogo, stando alle prime informazioni, si è sviluppato in pochi minuti. La colonna di fumo si è alzata in cielo fino ad essere visibile dai quartieri limitrofi della città. 

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Vittima non identificata

La vittima non è ancora stata identificata. Potrebbe trattarsi dell’uomo che risiedeva nell’appartamento: il suo motorino e l’auto risultano infatti parcheggiati sotto casa ma il proprietario non risponde al telefono e risulta irraggiungibile. Per accertare l’identità del cadavere è necessario attendere i risultati degli esami autoptici e del dna.

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