Roma, incendio in un appartamento a Colli Aniene: morto un uomo

La vittima è stata trovata all’interno della casa andata a fuoco, all’ultimo piano di una palazzina in via Efisio Orano. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un uomo è morto nell’incendio di un appartamento questa mattina a Roma. Il rogo è divampato in una casa all’ultimo piano di un palazzo in via Efisio Orano, nel quartiere Colli Aniene. La vittima risiedeva nell’appartamento: intervenuti sul posto i vigili del fuoco che, quando hanno spento le fiamme, hanno rinvenuto il cadavere. Ancora da accertare le cause dell’incendio.

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Cosa sappiamo Sono state impiegate due squadre di vigili del fuoco per spegnere le fiamme che hanno distrutto l’appartamento all’ottavo piano di via Efisio Orano. A causa del denso fumo, le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono state molto lunghe: i vigili hanno lavorato per ore prima di riuscire a entrare nella casa dove ormai giaceva il corpo carbonizzato della vittima. Il rogo, stando alle prime informazioni, si è sviluppato in pochi minuti. La colonna di fumo si è alzata in cielo fino ad essere visibile dai quartieri limitrofi della città. Potrebbe interessarti Donna getta acido contro il suo avvocato a Messina, l'uomo è grave