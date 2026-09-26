Roma, incendio in un appartamento a Colli Aniene: morto un uomo

La vittima è stata trovata all’interno della casa andata a fuoco, all’ultimo piano di una palazzina in via Efisio Orano. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento
Un uomo è morto nell’incendio di un appartamento questa mattina a Roma. Il rogo è divampato in una casa all’ultimo piano di un palazzo in via Efisio Orano, nel quartiere Colli Aniene. La vittima risiedeva nell’appartamento: intervenuti sul posto i vigili del fuoco che, quando hanno spento le fiamme, hanno rinvenuto il cadavere. Ancora da accertare le cause dell’incendio.
Cosa sappiamo
Sono state impiegate due squadre di vigili del fuoco per spegnere le fiamme che hanno distrutto l’appartamento all’ottavo piano di via Efisio Orano. A causa del denso fumo, le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono state molto lunghe: i vigili hanno lavorato per ore prima di riuscire a entrare nella casa dove ormai giaceva il corpo carbonizzato della vittima. Il rogo, stando alle prime informazioni, si è sviluppato in pochi minuti. La colonna di fumo si è alzata in cielo fino ad essere visibile dai quartieri limitrofi della città.
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Vittima non identificata
La vittima non è ancora stata identificata. Potrebbe trattarsi dell’uomo che risiedeva nell’appartamento: il suo motorino e l’auto risultano infatti parcheggiati sotto casa ma il proprietario non risponde al telefono e risulta irraggiungibile. Per accertare l’identità del cadavere è necessario attendere i risultati degli esami autoptici e del dna.