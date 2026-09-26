L'aggressione è avvenuta ieri sera nella città siciliana. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso di Messina e poi trasportata al centro Grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Presenta ustioni profonde sul 20% del corpo: la prognosi è riservata ma non sarebbe in pericolo di vita

È ricoverato in gravi condizioni l’avvocato vittima di un aggressione con acido da parte di una sua cliente. L’episodio è avvenuto ieri sera in strada a Messina, quando una donna ha gettato dell’acido addosso al suo legale provocandogli ustioni su tutto il corpo. L’uomo, 58 anni, pur essendo grave, non sarebbe in pericolo di vita: in un primo momento è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico Gaetano Martino di Messina e poi, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato preso in carico dagli specialisti del centro Grandi ustioni.