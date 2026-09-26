Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Donna getta acido contro il suo avvocato a Messina, l'uomo è in terapia intensiva

Cronaca
©Ansa

L'aggressione è avvenuta ieri sera nella città siciliana. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso di Messina e poi trasportata al centro Grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Presenta ustioni profonde sul 20% del corpo: la prognosi è riservata ma non sarebbe in pericolo di vita

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

È ricoverato in gravi condizioni l’avvocato vittima di un aggressione con acido da parte di una sua cliente. L’episodio è avvenuto ieri sera in strada a Messina, quando una donna ha gettato dell’acido addosso al suo legale provocandogli ustioni su tutto il corpo. L’uomo, 58 anni, pur essendo grave, non sarebbe in pericolo di vita: in un primo momento è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico Gaetano Martino di Messina e poi, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato preso in carico dagli specialisti del centro Grandi ustioni.

Ustioni profonde sul 20% del corpo

L’avvocato ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva con la prognosi ancora riservata: presenta ustioni molto profonde da acido su circa il 20% del corpo per l'uso di un prodotto caustico. Sulla dinamica e il movente dell’aggressione indagano i carabinieri del comando provinciale di Messina.

Vedi anche

Roma, riapre il Colosseo dopo la morte di un operaio

Cronaca: Ultime notizie

Cadavere fatto a pezzi a Torino, 3 fermati: c'è l'ipotesi del festino

Cronaca

Le indagini degli inquirenti si concentrano su un di giovane 26 anni, accusato di omicidio: con...

Cenere lavica dell'Etna, sospesi voli a Catania fino alle 16

Cronaca

Nube eruttiva alta 4 km. Un'intensa emissione di cenere lavica si disperde verso Sud, dal cratere...

Sassari, rintracciata la donna scomparsa: era caduta in un pozzo

Cronaca

Marinella Campus, 49 anni, è stata ritrovata nei pressi della frazione di Ottava. In un...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 settembre: rassegna stampa

Cronaca

A dominare i quotidiani è la decisione di Eni di imporre un tetto massimo al prezzo dei...

16 foto

Il Colosseo riaprirà oggi, dopo l'incidente in cui è morto un operaio

Cronaca

L'annuncio del ministro della Cultura Giuli è avvenuto nel corso di un incontro con i dipendenti...

Cronaca: i più letti