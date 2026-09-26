Marinella Campus, 49 anni, è stata ritrovata nei pressi della frazione di Ottava. In un primo momento il corpo sembrava essere senza vita, ma poi i vigili del fuoco hanno sentito un flebile respiro. A quel punto il 118, presente sul posto, l'ha trasportata d'urgenza in un ospedale cittadino dov'è tuttora ricoverata

È stata ritrovata la donna scomparsa a Ottava, una frazione di Sassari, dopo essersi allontanata da casa senza più dare notizie di sé. Marinella Campus, 49 anni, è stata individuata alla periferia della località sarda, in un cantiere edile all'interno di un pozzo dov'era precipitata. In un primo momento il corpo sembrava essere senza vita, ma poi i vigili del fuoco che l'hanno ritrovata, hanno sentito un flebile respiro. A quel punto il 118, presente sul posto, l'ha trasportata d'urgenza in un ospedale cittadino dov'è tuttora ricoverata. Sul posto la polizia.

Le ricerche scattate subito dopo la scomparsa

Già dal momento del suo allontanamento da casa, i familiari avevano diffuso la notizia con foto, il probabile abbigliamento e con un accorato appello a chiunque la vedesse o ne avesse notizia di avvisare le forze dell'ordine. Nelle ricerche erano erano stati impegnati amici e associazioni di volontariato, fino al momento del ritrovamento che ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla famiglia.