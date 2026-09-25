Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Linea Firenze-Roma, scontro tra treni tra Pontassieve e Sant'Ellero: nessun ferito

Cronaca

"La circolazione - si legge sul sito di Fs - è sospesa tra Rignano sull'Arno e Pontassieve per accertamenti a seguito dello svio di un treno merci”. Un treno passeggeri avrebbe urtato un treno merci, secondo le testimonianze dei pendolari

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Nessun ferito ma molto spavento su un treno passeggeri che ha urtato un treno merci sulla linea convenzionale Firenze-Roma, tra le stazioni di Pontassieve e Sant'Ellero in provincia di Firenze. A renderlo noto, gli stessi viaggiatori che sul sito 'Comitato Pendolari Valdarno' lamentano di essere bloccati a bordo e non sapere cosa fare. "Un treno merci - scrive Eleonora Magherini -, tra Pontassieve e Sant'Ellero, ha urtato il treno 18841 in direzione Montevarchi. Il botto ha frantumato i finestrini dell'ultimo vagone e pare abbia provocato la rottura degli ammortizzatori. Attualmente siamo bloccati sul treno, in attesa di venire spostati su un altro. Nessun ferito, solo tanta, tanta paura". 

Fs: treni possono subire ritardi o cancellazioni

Sul sito di Fs si legge che "la circolazione è sospesa tra Rignano sull'Arno e Pontassieve per accertamenti a seguito dello svio di un treno merci". "I treni Intercity – fa sapere ancora Fs - possono subire ritardi, mentre i treni Regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni". La protezione civile di Firenze è in preallerta. La ferrovia scorre in gran parte vicino alla strada statale, circostanza che potrebbe agevolare l'evacuazione dei passeggeri.

Approfondimento

Frecciarossa, dal 2027 arriveranno in Austria e Germania: le novità

Cronaca: Ultime notizie

Colosseo riaprirà il 26/09 dopo l'incidente in cui è morto un operaio

Cronaca

L'annuncio del ministro della Cultura Giuli è avvenuto nel corso di un incontro con i dipendenti...

Linea Firenze-Roma, scontro tra treni tra Pontassieve e Sant'Ellero

Cronaca

"La circolazione - si legge sul sito di Fs - è sospesa tra Rignano sull'Arno e Pontassieve per...

Da scavi a Siponto emergono i resti di una mamma con bimbo in braccio

Cronaca

Ad annunciare il rinvenimento l'ArcheoSipontum con una nota sui social: "Ovviamente ora faremo...

Lucca, incendio nella notte a San Vito: 2 morti e 13 feriti

Cronaca

Il rogo è divampato in alcuni appartamenti nella zona di San Vito, in via Bertini, all’angolo con...

Palermo, riapre centro commerciale Conca d'Oro: timori per occupazione

Cronaca

Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Sicilia si dicono preoccupate...

Cronaca: i più letti