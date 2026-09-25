Linea Firenze-Roma, scontro tra treni tra Pontassieve e Sant'Ellero

Nessun ferito ma molto spavento su un treno passeggeri che ha urtato un treno merci sulla linea convenzionale Firenze-Roma, tra le stazioni di Pontassieve e Sant'Ellero in provincia di Firenze. A renderlo noto, gli stessi viaggiatori che sul sito 'Comitato Pendolari Valdarno' lamentano di essere bloccati a bordo e non sapere cosa fare. "Un treno merci - scrive Eleonora Magherini -, tra Pontassieve e Sant'Ellero, ha urtato il treno 18841 in direzione Montevarchi. Il botto ha frantumato i finestrini dell'ultimo vagone e pare abbia provocato la rottura degli ammortizzatori. Attualmente siamo bloccati sul treno, in attesa di venire spostati su un altro. Nessun ferito, solo tanta, tanta paura".