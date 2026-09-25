Linea Firenze-Roma, scontro tra treni tra Pontassieve e Sant'Ellero

"La circolazione - si legge sul sito di Fs - è sospesa tra Rignano sull'Arno e Pontassieve per accertamenti a seguito dello svio di un treno merci”. Un treno passeggeri avrebbe urtato un treno merci, secondo le testimonianze dei pendolari
Nessun ferito ma molto spavento su un treno passeggeri che ha urtato un treno merci sulla linea convenzionale Firenze-Roma, tra le stazioni di Pontassieve e Sant'Ellero in provincia di Firenze. A renderlo noto, gli stessi viaggiatori che sul sito 'Comitato Pendolari Valdarno' lamentano di essere bloccati a bordo e non sapere cosa fare. "Un treno merci - scrive Eleonora Magherini -, tra Pontassieve e Sant'Ellero, ha urtato il treno 18841 in direzione Montevarchi. Il botto ha frantumato i finestrini dell'ultimo vagone e pare abbia provocato la rottura degli ammortizzatori. Attualmente siamo bloccati sul treno, in attesa di venire spostati su un altro. Nessun ferito, solo tanta, tanta paura".
Fs: treni possono subire ritardi o cancellazioni
Sul sito di Fs si legge che "la circolazione è sospesa tra Rignano sull'Arno e Pontassieve per accertamenti a seguito dello svio di un treno merci". "I treni Intercity – fa sapere ancora Fs - possono subire ritardi, mentre i treni Regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni". La protezione civile di Firenze è in preallerta. La ferrovia scorre in gran parte vicino alla strada statale, circostanza che potrebbe agevolare l'evacuazione dei passeggeri.