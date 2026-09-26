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Torino, precipita con il paracadute a Cumiana: muore a 43 anni

Cronaca

L'incidente si è verificato nelle prime ore del pomeriggio di sabato. Sul posto sono arrivati un'ambulanza e l'elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso. I sanitari hanno proseguito le manovre rianimatorie anche durante il trasporto in elicottero in ospedale a Torino, dove  però l’uomo è deceduto al suo arrivo

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Un uomo di 43 anni è morto nella giornata di sabato dopo essere precipitato col paracadute in provincia di Torino. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio nei pressi di Cumiana. Gli amici della vittima, resisi conto dell'incidente, hanno subito chiamato i soccorsi e, al telefono con l'infermiere del nucleo di Valutazione della Centrale Operativa del 118 di Torino, hanno ricevuto le indicazioni necessarie per iniziare il massaggio cardiaco. Pochi minuti dopo sono arrivati un'ambulanza e l'elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso. I sanitari hanno proseguito le manovre rianimatorie anche durante il trasporto in elicottero in ospedale a Torino dove però l’uomo è deceduto al suo arrivo. 

 

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