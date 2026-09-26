È stata trovata la vettura vista uscire di strada e inabissarsi sabato mattina, con un uomo a bordo, nel fiume Livenza. La vittima è un uomo che viaggiava in auto con due cani da caccia. Era stato un suo amico a segnalare l’incidente ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È stato recuperato in mattinata nel fiume Livenza, a una decina di metri di profondità e a circa 50 metri di distanza da dove era sprofondato il Suv dove era alla guida, il corpo senza vita di Romildo Amadio, 68 anni, cacciatore di La Salute di Livenza (Venezia) che era uscito con i suoi due cani, il fucile e in compagnia di un amico per una battuta di caccia in zona.

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L'ipotesi del malore Intorno alle ore 6 l’uomo ha perso il controllo del Suv ed è uscito di strada andando a finire sull'argine fino a precipitare in acqua e affondare. A vedere tutto, impotente e sotto choc, è stato l'amico che guidava un'altra auto, proprio dietro ad Amadio, e che ha dato l'allarme. Dalle prime informazioni non sarebbero stati trovati segni di frenata dall'asfalto all'argine, segno forse che il conducente prima di precipitare nel fiume non era più in grado di governare l'auto e mettersi in salvo, come se avesse perduto i sensi a causa di un malore.

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